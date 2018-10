Laine laukoi helpottavan maalin – valmentaja kaipaa joukkueen peliin parannusta

Patrik Laine palasi kolmen ottelun tauon jälkeen maalintekijätilastoon, kun hän laukoi Winnipegin avausosuman maanantain vastaisen yön kierroksella jääkiekon NHL:ssä. Winnipeg joutui odottamaan avausmaaliaan kolmannen erän alkupuolelle saakka kunnes Laine onnistui ylivoimalla.

Winnipeg voitti lopulta 3–1 Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen Carolinan. Aho pohjusti Dougie Hamiltonin kanssa Micheal Ferlandin 1–1-tasoituksen.

Kauden viidennen ottelunsa pelanneelle Laineelle maali oli toinen. Hänellä on lisäksi yksi syöttöpiste. Winnipegin päävalmentaja Paul Maurice on kaivannut Laineelta ja tämän ketjukavereilta Bryan Littlelta sekä Nikolaj Ehlersilta parempaa yhteispeliä ja toistensa tukemista.

– Ennen kuin kiekko tulee ulos alueelta, "Patty" tekee todella hyvää työtä roikkuessaan kiekossa. Emme vain ole saaneet ketjulta tarpeeksi tukea toisilleen. Pelissämme on yhä asioita, joita haluamme tehdä paremmin. Tästä ottelusta tiesimme, ettei siitä tulisi helppo, Maurice tuumi Winnipegin verkkosivuilla ja viittasi Carolinan vahvaan alkukauteen.

Little ratkaisi pelin Winnipegille pari minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Kyle Connor viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin.

Carolinan Aho on suomalaisten pistepörssin kärjessä kuuden ottelun pisteillään 4+7=11. Lukemat oikeuttavat NHL:n pistepörssissä neljänteen sijaan.

Yksi Winnipegin sankareista oli 42 kertaa torjunut maalivahti Laurent Brossoit, joka tuurasi ykkösmaalivahti Connor Hellebuyckia.

New Jersey vahvassa vireessä

Anaheim otti neljännen voittonsa kuudesta ottelusta kaatamalla St. Louisin vieraissa 3–2. St. Louis lähti kolmanteen erään johdossa, mutta vierasjoukkue kiri ohi. Voittomaalin teki ylivoimalla Andrew Cogliano.

Suomen aikaa jo sunnuntain puolella päättyneessä ottelussa New Jersey voitti kotonaan San Josen 3–2. Kyle Palmieri teki kotijoukkueelle kaksi maalia, joista ensimmäiseen Sami Vatanen kirjautti syötön. New Jersey on voittanut kaikki kauden kolme otteluaan ja on ainoana joukkueena vielä ilman tappiota.