Laine osui Winnipegin voittaessa Carolinan suomalaistaiturien kohtaamisessa

Patrik Laine onnistui maalinteossa, kun hänen joukkueensa Winnipeg Jets kukisti Sebastian Ahon edustaman Carolina Hurricanesin jääkiekon NHL:ssä 3–1.

Laine teki ottelun avausmaalin kolmannessa erässä ylivoimalla. Laine laukoi maalin suoraan Blake Wheelerin nappisyötöstä. Osuma oli Laineelle kauden toinen. Hänellä oli takanaan kolme maalitonta ottelua.

Carolina tuli hetkeä myöhemmin tasoihin Micheal Ferlandin maalilla, johon merkittiin syöttäjäksi kauden vahvasti aloittanut Aho. Suomalainen antoi näppärän syötön Dougie Hamiltonille, jonka laukauksen paluukiekon Ferland kauhoi maaliin.

Aho on päässyt tehoille kaikissa kauden kuudessa ottelussaan ja on kerännyt tehot 4+7.

Winnipegin voittomaalin teki Bryan Little, joka osui reilut kaksi minuuttia ennen loppua. Little ampui yläkulmaan Josh Morrisseyn esityön jälkeen. Kyle Connor teki vielä ottelun viimeisellä sekunnilla 3–1-maalin tyhjiin.

Tärkeä osa Winnipegin voitossa oli maalivahti Laurent Brossoitilla, joka torjui 42 kertaa.

Winnipegillä on viidestä ottelusta kolme voittoa ja kaksi tappiota. Kauden väkevästi aloittanut Carolina kärsi nyt kauden ensimmäisen tappionsa varsinaisella peliajalla. Hurricanesilla on tilillään neljä voittoa ja yksi jatkoaikatappio.

New Jersey jatkaa ilman tappioita

Myös Anaheim on aloittanut kauden hyvin. Ducks otti nyt neljännen voittonsa kuudesta ottelusta kaatamalla St. Louisin vieraissa 3–2.

St. Louis lähti kolmanteen erään johdossa, mutta vierasjoukkue kiri ohi. Anaheimin voittomaalin teki Andrew Cogliano ylivoimalla.

Suomen aikaa jo sunnuntain puolella päättyneessä ottelussa New Jersey voitti kotonaan San Josen 3–2. Kyle Palmieri teki kotijoukkueelle kaksi maalia, joista ensimmäiseen Sami Vatanen kirjautti syötön.

New Jersey on voittanut kaikki kauden kolme otteluaan ja on ainoana joukkueena vielä ilman tappiota.