Kiteen Pallo teki jatkosopimuksen kärkietenijänsä Ville Hämäläisen kanssa

Kiteen Pallo on tehnyt 1+1-vuotisen jatkosopimuksen kärkietenijä Ville Hämäläisen kanssa. Välivuoden jälkeen paluun KiPaan tehnyt Hämäläinen merkkautti viime kaudella itselleen 25 ottelussa 113 kärkilyöntiä. Lyötyjä juoksuja kertyi kuusi ja tuotuja 39.

- Itselle henkilökohtaisesti välivuosi teki hyvää. Löysin uutta puhtia treenaamiseen sitä kautta ja se näkyi varmaan myös otteissa kentällä. Myös joukkueen esityksessä kokonaisuutena oli paljon hyvää: nuoret pelaajat menivät eteenpäin ja moni meidän jätkistä pelasi uran parasta pesistä. Oikeaan suuntaan mentiin, vaikka tulos jäikin hieman tavoitellusta, Hämäläinen kuvailee seuransa verkkosivuilla.

Hämäläiselle on kaavailtu jo viime kaudelta tuttua roolia KiPan sisäpelin kärjessä. Tutussa seurassa onkin Hämäläisen mukaan mielekästä jatkaa ja tavoitteetkin alkaa olla selvät:

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Olen edustanut KiPaa pitkään ja kyllä se on minun kotiseura. On mukava olla tekemässä KiPan tarinaan uutta lukua. Tavoite on parantaa viime vuodesta niin henkilökohtaisesti kuin joukkuetasollakin, hän linjaa.

Pelikenttien lisäksi Hämäläinen on aloittanut työskentelyn KiPan toimiston puolella myynnin ja markkinoinnin parissa.

KiPan sopimustilanne:

Jani Ahonen

Jesse Eskelinen

Topi Hurskainen

Ville Hämäläinen

Valentin Ikonen

Ville Kotro

Ville Liukku

Juhani Myyryläinen

Hannes Pekkinen

Jiri Pippola

Oskari Purmonen

Veli-Matti Sigvart

Juha Toikka

Antti-Jussi Toropainen

Samu-Kalle Varonen

Pelinjohto:

Raimo Bragge