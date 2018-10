Jalkapallolupaus Marcus Forssin Brentford etsii valmentajia

Suomalaisjalkapalloilija Marcus Forssin edustamassa Brentfordissa on käynyt viime päivinä ovi tiuhaan, sillä kaksi valmentajaa on lähtenyt muualle.

Päävalmentaja Dean Smith siirtyi viime viikolla Aston Villaan, ja maanantaina samaan osoitteeseen lähti apuvalmentaja Richard O’Kelly. Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaava Brentford kertoi O’Kellyn lähdöstä maanantaina kotisivuillaan.

O’Kellyn siirtyminen Deanin perässä Aston Villaan ei ole yllätys, sillä kaksikko on työskennellyt pitkään yhdessä. Brentfordin väliaikaiseksi päävalmentajaksi nousee apuvalmentaja Thomas Frank.

Forss, 19, on Suomen suurimpia hyökkääjälupauksia ja alle 21-vuotiaiden maajoukkuepelaaja. Hän on jo debytoinut Brentfordin edustusjoukkueessa ja tehnyt liigacupissa maalin. Tällä hetkellä hän on peleistä sivussa loukkaantumisen vuoksi.