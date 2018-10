Kataja hakee keskiviikkona historiallista suomalaisvoittoa Kreikasta

Katajan koripallomiehistö matkusti tiistaina Kreikkaan, jossa joensuulaiset kohtaavat keskiviikkona Aris Thessalonikin FIBA Europe cupin alkulohkossa. G-lohkon avauskierroksen ottelu alkaa keskiviikkoiltana kello 19 Suomen aikaa ja on nähtävissä FIBA:n Youtube-kanavalta.

Kreikka on tasokas koripallomaa, eivätkä suomalaisseurat ole voittaneet koskaan eurosarjojen ottelua Kreikassa. Kataja pyrkii tekemään historiaa keskiviikkoiltana.

- Tämä on mahtava haaste meille. Vastassa on iso, fyysinen ja erinomainen joukkue. Meidän on pidettävä vauhtia yllä, Düsseldorfin lentokentältä Saksasta tavoitettu Katajan päävalmentaja Juha Sten toteaa.

Katajalta puuttui kokoonpanosta kolme avainpelaajaa Korisliigan avausottelussa lauantaina Nokialla: kapteeni Matias Ojala, Daniel Mullings ja Rahlir Hollis-Jefferson. Sairastellut Ojala on edelleen sivussa, ja Kreikasta jäi pois myös Johannes Lasaroff.

Mullings palaa miehistöön samoin kuin "isyyslomalta" USA:sta suoraan Thessalonikiin saapunut Hollis-Jefferson.

Katajan lohkon kokeneimmat euroseurat ovat Aris ja Bulgarian Lukoil Levski.

Aris pelaa kotiottelunsa kreikkalaisen koripallolegendan Nikos Galiksen mukaan nimetyllä areenalla.

Viime kaudella Aris oli Kreikan liigassa yhdeksäs. Seuralla on käynnissä jo 40:s kausi kansainvälisillä kentillä. Kreikan mestaruuksia Ariksella on kymmenen, joista viimeisin on vuodelta 1991. EuroCup Challegen seura voitti vuonna 2003.

Katajan tilastovastaavan Jarkko Siromaan mukaan suomalaisseurat ovat pelanneet kreikkalaisia vastaan europeleissä 16 kertaa ja Suomeen on tullut otteluista vain kolme voittoa - kaikki kotipeleistä.

Yhden näistä voitoista saavuttivat vuonna 2007 nykyiset Katajan valmentajat Juha Sten ja Petri Virtanen pelatessaan Lappeenrannan NMKY:n riveissä. Joukkue kukisti PAOK Thessalonikin Euroopan kolmostason sarjassa Eurocupissa.