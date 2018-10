Saksan jalkapallomaajoukkueella on meneillään historian huonoin vuosi – nyt tuli tappio Ranskalle

Saksan jalkapallomaajoukkueen vaikea vuosi jatkuu. Tiistai-iltana Saksa yritti kääntää kurssinsa Kansojen liigan vierasottelussa Ranskaa vastaan, mutta joutui tasapainoisesta esityksestä huolimatta taipumaan Saint-Denisissä maailmanmestareille lukemin 1–2 hyökkääjätähti Antoine Griezmannin nostettua kotijoukkueen tappiolta voittoon.

Vuosi 2018 on nyt tilastojen valossa Saksan kaikkien aikojen huonoin. Die Mannschaft on hävinnyt tänä vuonna kuusi ottelua, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuosina 1956 ja 1985 silloinen Länsi-Saksa hävisi viisi kertaa.

Tappio kasaakin lisää paineita päävalmentaja Joachim Löwin niskaan. Saksaa vuodesta 2006 luotsannut Löw sai runsaasti kritiikkiä jo alkulohkoon päättyneestä kesän MM-turnauksesta, ja monille hänen jatkosopimuksensa oli yllätys. Syksyn vaisut otteet eivät ole ainakaan hiljentäneet kriitikoita.

Lauantaina Saksa jäi Kansojen liigassa Hollannin jalkoihin 0–3, mutta Ranskaa vastaan Löw teki useita muutoksia miehistöönsä, ja peli kulkikin paremmin. Saksa meni johtoon jo 14. minuutilla, kun Presnel Kimpemben osui palloon kädellään ja To ni Kroos ampui seuranneen rankkarin sisään.

Ranska oli avauspuoliajalla jopa pienissä vaikeuksissa, mutta maalivahti Hugo Lloris varmisti venymisillään, että Saksa ei saanut lisämaaleja. Toisella jaksolla kotijoukkue ryhdistäytyi huomattavasti ja tuli tunnin kohdalla tasoihin, kun Griezmann puski Lucas Hernandezin keskityksen sisään.

Ottelu ratkesi, kun Ranska sai 80. minuutilla pilkun Mats Hummelsin rikottua Blaise Matuidia. Griezmann laukoi rangaistuspotkun ohi Manuel Neuerin.

Didier Deschampsin valmentama Ranska lähti otteluun lähes tismalleen samalla kokoonpanolla kuin heinäkuun MM-finaaliin Kroatiaa vastaan. Ainoa ero oli se, että Kimpembe korvasi loukkaantuneen Samuel Umtitin.

Löw iloitsi Saksan peli-ilmeestä

Löw sanoi olevansa tyytyväinen siihen, miten Saksa pelasi.

– Olen pettynyt tulokseen, mutta täytyy sanoa että tämä oli hyvin erilainen tappio kuin lauantaina. Olen hyvin tyytyväinen suoritukseemme, Löw sanoi.

– Olimme mielestäni samalla tasolla luultavasti maailman parhaan joukkueen kanssa. Ranskalla on paljon yksilötaitoa, he rankaisevat heti jos ei ole tarkkana.

Saksa on nyt pelannut neljä merkityksellistä ottelua perättäin ilman voittoa. Edellisen kerran sillä oli vastaava putki vuosina 1999–2000.

Tappio varmisti sen, että Saksa ei voi enää päästä ensi vuonna pelattavaan Kansojen liigan lopputurnaukseen. Sen on voitettava marraskuussa lohkon viimeisessä ottelussaan Hollanti, jotta se ei putoaisi A-divisioonasta.

Gibraltar teki historiaa

Ukraina varmisti tiistaina lohkovoiton ja nousun A-divisioonaan voittamalla Tshekin kotonaan 1–0. Myös Wales nousi oman B-divisioonan lohkonsa kärkeen kaatamalla Irlannin vieraissa 1–0.

C-divisioonan lohkossa 3 taistelu kärkipaikasta ja noususta käy kuumana, Norja nousi nyt tasapisteisiin Bulgarian kanssa ottamalla Bulgariasta 1–0-voiton Oslossa Mohamed Elyounoussin maalilla. C-divisioona on sarjataso, jolla Suomi pelaa.

D-divisioonassa piskuinen Gibraltar nousi tappiolta 2–1-voittoon Liechtensteinista. Gibraltarin jalkapallolle viime päivät ovat olleet ikimuistoisia, sillä lauantaina se otti historiansa ensimmäisen voiton merkityksellisessä ottelussa kaatamalla Armenian 1–0 vieraissa. Ennen sitä Gibraltar oli hävinnyt 22 ottelua putkeen, nyt sillä on siis kaksi perättäistä voittoa. Gibraltar liittyi Euroopan jalkapalloliiton Uefan jäseneksi vasta 2013.