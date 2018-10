Jääkiekon NHL:ssä Montreal Canadiensin Artturi Lehkoselle kirjattiin syöttöpiste St. Louis Bluesia vastaan pelatussa ottelussa. Canadiens vei voiton 3–2.

Lehkonen syötti ottelun avausmaalin, jonka viimeisteli kanadalainen Max Domi.

Hyökkääjä Lehkonen on kerännyt tällä kaudella kolme syöttöpistettä. Montrealin miehistössä pelaavat suomalaiskiekkoilijat Jesperi Kotkaniemi ja Joel Armia eivät yltäneet tehopisteille.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Montreal on voittanut myös kaksi edellistä otteluaan. St. Louisin kauden alku on ollut heikko, sillä se on hävinnyt nyt kuudesta ottelustaan viisi.