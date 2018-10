Ferrari käärmeissään Räikköstä sivuavista väitteistä: "Epäkunnioittavaa"

Ferrari vei syyskuun alussa Monzassa eturivin lähtöpaikat, mutta Mercedeksen Lewis Hamilton ajoi kuitenkin kisan voittoon ennen Räikköstä. Sebastian Vettel jäi neljänneksi, ja ero Hamiltoniin MM-pisteissä kasvoi 30:een. Ferrarin kannalta kisasta jäi karvas maku, kun Räikkönen ja Vettel kävivät keskinäistä vääntöä ja osaltaan avittivat Hamiltonia korjaamaan maukkaan potin.

Kisaa seuranneella viikolla sitten selvisi, että Räikkönen sai Monzan gp-viikonloppua ennen tietää lähtöpasseistaan Ferrarilta. Se antoi tietenkin pontta väitteille, että Räikkönen olisi ollut Monzassa erityisen motivoitunut hakemaan onnistumista itselleen, ennemmin kuin automaattisesti auttanut tallitoveriaan Vetteliä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Arrivabene tekee kuitenkin selväksi, että Räikkös-päätöksellä ei ollut vaikutusta siihen, kuinka tallin kuljettajat kisassa toimivat.

– Sekä Kimi että Sebastian ovat erinomaisia ammattilaisia, joilla on vuosien kokemus harteillaan. He eivät ole mitään kartingkuskeja, jotka ovat aloittaneet radalla hengailun. Se mitä on sanottu tämän asian aikataulutuksesta, on mielestäni epäkunnioittavaa näitä upeita ammattilaisia kohtaan, Arrivabene murisee Autosportille.

– Ja sanon vielä senkin, että jos Kimi ajaa paalulle joka kerta kun kuulee tällaisia uutisia, silloin tuota kannattaisi tehdä joka ikinen viikonloppu.

Arrivabenen mukaan Kimille kerrottiin asiasta nimenomaan Monzassa kahden erityisen syyn takia.

– Kimi on aina pärjännyt hyvin (Monzaa edeltäneessä gp:ssä) Spassa ja Monzassa, ja hän oli halukas saamaan meiltä vastauksen tulevaisuudestaan. Ja tuollaisen päätöksen välittäminen on mielestäni parempi tehdä ennen gp-viikonloppua "ystävällisellä" radalla, ennemmin kuin kenties enemmän huolta tuovalla radalla.

– Olisi ollut ihanteellista kertoa asiasta kesätauon aikana (heinäkuun lopusta elokuun loppuvaiheisiin), mutta emme olleet silloin vielä valmiita. Ja Monzan jälkeen olisi ollut sitten Singaporen viikonloppu.