Kimi Räikkösen pitkä odotus päättyi komeaan voittoon onnistuneen rengastaktiikan ja tiukan taistelun jälkeen

Viisi vuotta, seitsemän kuukautta ja neljä päivää. Niin pitkään joutui Kimi Räikkönen odottamaan uransa 21. gp-voittoa formula ykkösissä.

Sunnuntaina Texasin Austinissa Räikkönen ylitti maalilinjan Yhdysvaltain gp:n voittajana ja nousi Mika Häkkisen ohi kaikkien aikojen voitokkaimmaksi suomalaiseksi F1-kuljettajaksi.

– Viimeinkin, Räikkönen sanoi kunniakierroksella tiimiradioon voimasanan säestämänä.

Palkintopallin korkeimmalle korokkeelle nousi aurinkolasit silmillään vapautuneen oloinen suomalaiskuski. Vaikka Räikkönen on ajanut viime vuodet Ferrarilla, yhdistelmä epäonnea, kilpailukyvyn puutetta ja vaisuja aika-ajosuorituksia on pitänyt vuoden 2007 maailmanmestarin sitkeästi poissa voittajan pallilta. Myös Ferrarin varikkomuurilla näkyi aitoa riemua, kun Räikkönen vihdoin sai voittonsa.

Edellisen voittonsa Räikkönen ajoi Australiassa maaliskuussa 2013 Lotuksella. Tyylilleen uskollisesti Räikkönen otti kauan kaivatun voiton tyynesti vastaan.

– Aika on ollut pitkä, mutta tässä se on. Olen luonnollisesti paljon tyytyväisempi tähän kuin kakkossijaan. Olen iloinen. Hienoa työtä, Räikkönen sanoi.

– Vaimoni ja lapset ovat varmasti iloisia, vaikka lapset luultavasti nukahtivat kesken kisan. Olen iloinen meidän kaikkien puolesta.

Räikkönen siirtyy kauden jälkeen Ferrarilta Sauberille. Hän vakuutti, ettei ole itse ottanut suuria paineita siitä, saako vielä ajettua voittoon Ferrari-kuljettajana.

– Se ei ole minulle niin iso juttu, se on paljon isompi juttu monille muille. Se ei oikeastaan muuta elämääni millään lailla. Mutta olen tietysti iloinen, minulle on jo riittävän hauskaa todistaa joillekin ihmisille, että he ovat olleet väärässä.

Tärkeä varikkoratkaisu

Helpolla voitto ei irronnut. Räikkönen joutui puristamaan loppuun asti täysillä, sillä Red Bullin Max Verstappen ja Mercedeksen Lewis Hamilton hengittivät kisan loppuvaiheessa hänen niskaansa.

Pohjatyötä voitolle Räikkönen teki lähdössä, jossa hän kiihdytti kakkosruudusta Hamiltonin ohi kärkeen. Räikkönen hyötyi siitä, että oli lauantaina valinnut aggressiivisemman rengastaktiikan ja sai ultrapehmeillä renkaillaan Hamiltoniin nähden etua lähtökiihdytyksessä.

Toinen avainhetki koitti kymmenen kierroksen kohdalla, kun Daniel Ricciardon auto hyytyi radan varteen ja kilpailun johto laittoi päälle virtuaalisen turva-auton, jonka turvin kuljettajilla oli mahdollisuus käydä varikolla häviämättä niin paljon aikaa kuin normaalisti. Vaikka Räikkösellä oli allaan pehmeämmät renkaat kuin Hamiltonilla, Ferrari päätti pitää hänet radalla, kun taas britti kurvasi varikolle hakemaan uudet renkaat.

Tämä osoittautui lopulta oikeaksi ratkaisuksi, sillä Räikkönen pystyi jatkamaan radalla vielä sen verran pitkään, että pystyi ajamaan kisan läpi yhdellä varikkopysähdyksellä. Hamiltonin puolestaan oli tultava toistamiseen varikolle. Suomalaiskuski pystyi myös pidättelemään tuoreemmilla renkailla paahtanutta Hamiltonia takanaan ennen omaa varikkostoppiaan niin, että tämä menetti kalliita sekunteja.

– Olimme aika varmoja, että meillä on riittävästi vauhtia, mutta renkaat olivat pieni kysymysmerkki. Stinttien lopussa oli aika vaikeaa, Räikkönen kertoi.

– Pysähdykseni jälkeen tiesin, että minun piti vain säilyttää ero (Hamiltoniin), ajaa häntä vähän kiinni ja säästää renkaita, koska olimme ajamassa niillä kisan loppuun asti.

Kuumottava loppu

Kisan viimeisistä 15 kierroksista tuli todellista kissa ja hiiri -leikkiä, kun Verstappen oli koko ajan 1–2,5 sekunnin päässä Räikkösestä ja uudet renkaat hakenut Hamilton puolestaan ilmestyi Verstappenin taustapeileihin.

– Yritin säästää renkaitani ja pitää silti hyvän vauhdin yllä. Näin Maxin peileissäni ja hän sai minua kiinni. En ollut varma miten renkaani kestäisivät, mutta tiesin että hänen olisi vaikea päästä ohi. Se oli hyvää kilvanajoa.

Räikkönen sai lopulta hengähtää, kun kaksi kierrosta ennen maalia Hamiltonin ohitusyritys Verstappenista epäonnistui ja hän lipsahti radan ulkopuolelle. Kakkossijakin oli Verstappenilta vahva suoritus, sillä hän lähti kisaan vasta 18. ruudusta.

MM-taistolle tekohengitystä

Hamiltonin kolmossija tietää sitä, että hän ei varmistanut vielä viidettä maailmanmestaruuttaan. Neljänneksi ajaneen Sebastian Vettelin ohuet MM-saumat pysyivät teoriassa elossa.

Vettelin kisa vaikeutui, kun hän pyörähti avauskierroksella yrittäessään ohittaa Ricciardoa. Hän raivasi tiensä lopulta kärkinelikkoon ja ohitti muutama kierros ennen loppua myös Valtteri Bottaksen, joka sai tyytyä viidenteen sijaan.

Bottas totesi, että yhden pysähdyksen taktiikka ei toiminut hänellä.

– Siinä oli ehkä viisi kierrosta liikaa minun renkailleni. Minulta vain loppui pito ja minulla oli vaikeuksia jokaisessa mutkassa, Bottas sanoi.

MM-sarja jatkuu ensi viikonloppuna Meksikossa. Siellä seitsemäs sijakin riittää Hamiltonille mestaruuteen.