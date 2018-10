Jokipoikien ex-hyökkääjällä todellinen unelmailta Saksassa – teki peräti seitsemän maalia

Blomqvist, 28, pelaa Saksan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla ESV Kaufbeurenin riveissä. Hän herkutteli peräti seitsemän maalia sunnuntai-iltana, kun Kaufbeuren päihitti kotikentällään Deggendorferin maalein 9–2. Ottelun maalikooste on nähtävissä täältä.

– Mikä Samilla oikein on? Hän tekee jotain, mitä meidänkin pitäisi tehdä. Hän varmaan kävi ennen peliä seitsemän kertaa vessassa, hymähti vastustajajoukkueen puolustaja ja ex-pelikaveri Christoffer Kasten saksalaislehti Eishockeynewsin verkkosivuilla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Blomqvist johtaa koko sarjan pistepörssiä tehoilla 15+11. Niin ikään Jokipojissa aikoinaan pelannut Roope Ranta edustaa Heilbronner Falkenia ja on pistepörssin kolmantena (11+10). Joensuulaisille tutuista pelaajista sarjassa on myös Juuso Rajala, joka on kerryttänyt Bayreuth Tigersille pisteet 2+7.

Blomqvist pelasi Jokipojissa vuosina 2013–2014 puolentoista kauden ajan. Joensuulaisseurassa hänelle kertyi yhteensä 77 ottelua, jotka hän suoritti yli piste per peli -tahdilla (37+41).

Espoolaiskasvatille kausi Kaufbeurenissa on kolmas.

Suomessa asiasta uutisoi muun muassa Laitataklaus.com.