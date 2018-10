Salibandy pelaajamäärässä jääkiekon edellä – jääkiekon lukemassa noin 10 000 toimihenkilöä

Jalkapallo ottaa lisenssimääriin mukaan vajaat 2 000 erotuomaria, jotka tosin pelaavat usein myös itse. Valmentajat ja muut toimihenkilöt eivät ole luvuissa mukana. Heitä olisi yli 6 000.

Jääkiekossa mukaan on laskettu lähes 10 000 toimihenkilöä, jotka ovat valmentajia ja muita vaihtoaitioissa hääriviä. Kaudella 2017–2018 heitä oli tarkalleen 9 640. Mukana on myös harrastekiekko- ja tuomarikokonaisuus, joka käsittää 16 115 henkeä. Jääkiekkoliiton erotuomaripäällikön Jere Lahden mukaan jäällä viheltäviä tuomareita on noin 1 800.

Kun tuomarit ja toimihenkilöt vähennetään lisenssiluvusta pois, niin jääkiekolla on Suomessa noin 62 000 pelaajaa.

Myös salibandyssa lisenssiluvussa on mukana tuomarit ja toimihenkilöt, joita on Salibandyliiton viestintäpäällikön Jussi Ojalan selvityksen mukaan noin 3 000 henkeä.

Salibandylla on siis noin 66 000 lisenssipelaajaa – noin 4 000 pelaajaa enemmän kuin jääkiekolla.

– Pyrimme laskemaan ja kasvattamaan pelipasseja koko jääkiekkoperheen osalta. Meillä malli on ollut pitkään tämä ja on varmaan jatkossakin. Jokainen laji tekee laskennan omalla tavallaan, Jääkiekkoliiton talouspäällikkö Jaakko Luumi kommentoi.

Yleisurheilussa, voimistelussa ja taitoluistelussa lisenssimäärissä ovat mukana vain urheilijat.

Koripallossa lisenssin omaavat pelaajien lisäksi tuomarit ja valmentajat. Viime kaudella valmentajia oli 934 ja tuomareita 357, joten todellinen pelaajien lukema oli 18 385.

Pesäpallossa lisenssilukema sisältää 945 tuomaria ja pelinjohtajaa, jolloin todellinen urheilijalukema on noin 16 000 henkeä.

Lentopallossa valmentajilla tai muilla toimihenkilöillä ei ole lisenssejä tai pelipasseja. Lentopallon lisenssilukemassa ei ole myöskään erotuomareita – joita on runsaat 500 – vaan pelkästään urheilijat.

Lukemiin vaikuttaa myös se, miten liitot ovat onnistuneet haalimaan erilaisia harrastelijoita ja pienimpiä lapsia liiton siipien alle lisenssiurheilijoiksi.

