Jarno Pikkaraiselle kova pesti – nousee ensi kaudella HIFK:n päävalmentajaksi

Helsingin IFK tiedotti tiistaina, että joensuulaistaustainen Jarno Pikkarainen on liigaseuran päävalmentaja ensi kaudella.

Nykyinen HIFK:n apuvalmentaja Pikkarainen, 45, ja HIFK solmivat 2+1-vuotisen sopimuksen.

– Tämä on upea mahdollisuus ja olen kiitollinen IFK:lle tästä luottamuksesta. Mutta nyt ei mennä asioiden edelle, vaan keskitytään tällä valmennustiimillä tämän kauden joukkueeseen, Pikkarainen kommentoi seuran tiedotteessa.

Pikkarainen oli muun muassa voittamassa Jokipojissa Mestiksen mestaruutta keväällä 2010. Liigavalmentajana hän on ollut kaudesta 2014–2015 asti, ensin TPS:ssä ja myöhemmin HIFK:ssa.

– Me luotamme erittäin vahvasti Pikkaraiseen. ”Pikessä” laaja lajiosaaminen yhdistyy johtajuuteen. Hän on rakentanut kärsivällisesti omaa ammattiosaamistaan ja on nyt täysin valmis tähän haasteeseen, jatkaa seuran urheilujohtaja, ex-jokipoika Tobias Salmelainen.

Pikkaraisen valmennusura alkoi Jokipoikien A-junioreista 1990-luvun loppupuolella. Lisäksi hän on toiminut valmentanut Heinolan Kiekon, Rauman Lukon ja Mikkelien Jukurien organisaatioissa.