Kataja häviämässä virhevaikeuksiin ja vapaaheittoviivalla

Kataja Basket on häviöllä FIBA Europe cupin tiistaisen ottelun puolivälissä Levski Lukoilia vastaan numeroin 41-51.

Bulgarian Sofiassa pelattavan ottelun ensimmäisen kympin loppuminuutit antoivat jo enteitä, mitä tuleman pitää. Atte Pertun kolmonen vei vielä Katajan johtoon 18-15, mutta sen jälkeen jakson loppu sujui Levskille murskaavasti 13-1 ja tilanteeksi 28-19.

Ensimmäisen lohkokierroksen perusteella Katajan vahvuudet olivat kolmen pisteen viivan takana ja tasokkaassa vaihtomiehistössä, bulgarialaiset puolestaan heittäisivät vapaaheitot tarkemmin ja pystyisivät parempaan tulokseen korin läheltä.

Tämä myös toteutui. Kun venäläistuomarit vihelsivät Katajalle ensimmäisen puoliskon aikana 14 virhettä Levskin viittä vastaan, upottivat kotijoukkueen pelaajat kaikki 11 vapaaheittoaan koriin. Katajan vastaava onnistumisprosentti viivalta oli vaivaiset 33 prosenttia.

Tuossa vaiheessa Daniel Mullingsilla ja Rahlir Hollis-Jeffersonilla oli kummallakin jo pahaenteisesti kolme virhettä.

Vincent Simpsonin ja Joni Herralan yksi, Pertun kaksi ja Ilari Seppälän kolme onnistunutta kolmen pisteen heittoa olivat puolestaan Katajalle ottelun ensimmäisellä puoliskolla kullanarvoisia. Katajan kaukoheittoprosentti oli hyvä 37.

Seppälä on tähän mennessä Katajan paras pistemies 11 pisteellä. Ryan Wrightilla on kahdeksan pistettä.

Levskin tämän syksyn kolmessa europelissä tehokkain on ollut 29-vuotias amerikkalaistakamies Patrick Rembert, joka on pussittanut koreja 18 pisteen keskiarvolla. Nyt hänellä on koossa samaa keskiarvoa enteilevästi yhdeksän pistettä.

Yli kaksimetriset kaksoset, 32-vuotiaat Deyan ja Kaloyan Ivanov on syytä pitää levypalloista erossa. Valitettavasti se ei ole onnistunut vaan he ovat napsineet jo 22 pistettä ja 11 levyriä.