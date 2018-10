Latvala ja Lappi valmiita uhrauksiin Toyotan merkkimestaruuden puolesta

Tommi Mäkisen johtama Toyotan rallitalli johtaa valmistajien MM-sarjaa 20 pisteen erolla ennen Hyundaita, kun ajamatta on kaksi osakilpailua. Kauden toiseksi viimeinen ralli ajetaan Espanjan Kataloniassa tulevana viikonloppuna.

Toyotan ykköstähti Ott Tänak jahtaa yhä myös kuljettajien mestaruutta, vaikka Hyundain Thierry Neuville ja Fordin Sebastien Ogier ovat karkumatkalla. Espanjassa voi olla luvassa rajua taktikointia tallimääräysten merkeissä.

– Se on täysin mahdollista myös täällä, mutta se riippuu paljon tilanteesta. Jos kärjessä on ongelmia, niin silloin voidaan nähdä vaikka mitä. Taistelu on kuitenkin tiukkaa, ja aina ei ole varaa määräyksiin, jos muut ovat ihan iholla, Toyotan suomalaiskonkari Jari-Matti Latvala sanoi STT:lle.

– Tallimääräyksistä ei ole puhuttu. Meille tärkein juttu on merkkimestaruus. Lähdetään ajamaan toki kovaa, mutta turhia riskejä pitää välttää.

Latvala myöntää, että voitosta ajaminen voi olla utopiaa.

– Ei ehkä kannata miettiä kisan voittamista. Tärkeintä meillä on saada mahdollisimman monta autoa viiden joukkoon. Jos ajo lähtee kulkemaan, niin ei tietenkään ole poissuljettua, että eikö voisi myös voittaa.

Lappi haluaa lopettaa tyylillä Toyotalla

Toyotan toinen suomalaiskuski Esapekka Lappi jättää "suomalaistiimin" kuluvan kauden jälkeen loikaten Citroenin leipiin. Pieksämäkeläinen haluaa kuitenkin päättää merkkimestaruuden ja lopettaa Toyota-pestinsä kunnialla. Myös tallikaveri Tänakin tittelijahtia Lappi lupaa tukea kaikin keinoin.

– Haluan tukea tiimiä kaikin tavoin merkkimestaruustaistossa. Jos käsky käy, niin tipun tuloksissa niin alas kuin tarve vaatii. Pomoja kannattaa yleensä kuunnella, Lappi velmuili.

Kataloniassa ajetaan sekä soralla että asvaltilla. Lappi povaa perjantain ajopäivästä haastavaa Espanjan kimuranteissa soraränneissä.

– Perjantai on tosi haastava päivä. Jotenkin niissä sorateissä ei ole oikein flow'ta. Ajaminen on aika tökkivää ainakin nuotituksen perusteella. Asvaltilla nautin kuitenkin todella paljon ajamisesta, Lappi mietiskeli.

Oman lusikkansa voittotaisteluun heittää Citroenilla kauden kolmannen rallin ajava Sebastien Loeb, joka on juhlinut Kataloniassa kahdeksan kertaa voittoa.