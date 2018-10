Tottenham-luotsi Pochettino: Mestarien liiga osaltamme lähes ohi

Tottenhamin päävalmentaja Mauricio Pochettino myönsi keskiviikon PSV-vierastasapelin jälkeen, että joukkueen mahdollisuudet edetä jalkapallon Mestarien liigan jatkopeleihin ovat heikot.

– Tämä on (meiltä) lähes ohi. Meillä on vain yksi piste, ja meidän on voitettava kolme jäljellä olevaa peliämme ja saatava muilta apuja, Pochettino sanoi Guardianin mukaan.

Tottenham on B-lohkon hännillä tasapisteissä PSV:n kanssa. Joukkueet päätyivät Eindhovenissa 2–2-tulokseen. Milanon Interillä on kuusi ja Barcelonalla yhdeksän pistettä. Ilman ykköstähteään Lionel Messiä pelannut Barcelona väänsi keskiviikon myöhäisillassa 2–0-kotivoiton Interistä.

Keskiviikko oli pettymys myös espanjalaiselle Atletico Madridille, joka kärsi Diego Simeonen päävalmentaja-ajan pahimman selkäsaunan Mestarien liigassa. Kotijoukkue Borussia Dortmund kuritti Atleticoa peräti 4–0.