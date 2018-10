Aino-Kaisa Saarisesta näytelmä Helsingin kaupunginteatteriin - ensi-ilta tammikuussa

Olympiamitalisti Aino-Kaisa Saarisesta on kirjoitettu näytelmä, joka saa ensi-iltansa Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä keväällä 2019. Näytelmän on kirjoittanut Aina Bergroth ja sen ohjaa näyttämölle Sini Pesonen. Näytelmän nimi on Tahto.