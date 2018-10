Puutteellinen pito puhutti F1:n Meksikon gp:n harjoituksissa

Renkaiden huono pito nousi odotetusti puheenaiheeksi formula ykkösten Meksikon gp:n kahden ensimmäisen harjoitusjakson jälkeen. Myös suomalaiset Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas moittivat pitoa 4,3 kilometrin mittaisella radalla.

Kaksi kahdeksatta sijaa kaasutellut Ferrarin Räikkönen ei yllättynyt hankalista oloista.

– Rata on samanlainen kuin se on ollut pari viime vuotta. Loppua kohti pito vähän parani, mutta emme hyperpehmeällä rengasseoksella saaneet aikaan tyydyttävää kierrosaikaa, Räikkönen kertoi.

Hänellä oli jatkuvasti pieniä vaikeuksia harjoitusten aikana.

– Renkaat menivät lukkoon ekalla kierroksella, ja eräällä kierroksella vaivasi tärinä. Tämä on ihan tyypillistä Meksikossa. Tämä on hankala rata. Se on niin korkealla, että downforcea (rataan autoa painava aerodynaaminen voima) on vähän, Räikkönen huokaili.

Renaultin moottoreilla varustetut autot olivat eturivissä molemmilla harjoitusjaksoilla. Vauhti oli parasta Red Bullilla ja Renaultilla. Red Bullin Max Verstappen kaasutteli kärkiajat kummallakin harjoitusjaksolla, hänen tallikaverinsa Daniel Ricciardo ajoi kahdesti toiseksi ja niin ikään Renaultin Carlos Sainz jr. kahdesti kolmanneksi.

Renault-moottoreissa on voimaa

Bottas ajoi ensimmäisissä harjoituksissa kuudenneksi ja toisissa yhdeksänneksi. Pito ei tyydyttänyt Mercedes-kuljettajaakaan.

– Pitoa puuttuu. Auto luistelee, ja se kuluttaa renkaita. Autossa oli karmea huomata, kuinka nopeasti molemmat rengasseokset pehmenivät, Bottas kertoi.

Hän kiinnitti huomiota Renaultin moottorien harjoitusvauhtiin.

– Heillä on vahva voimanlähde, mistä on hyötyä näin korkeassa ilmanalassa, Bottas myönsi.

Bottaksen tallikaverilla Lewis Hamiltonillakaan ei ollut kahdella ensimmäisellä harjoitusjaksolla kaasu pohjassa. Viittä vaille maailmanmestari Hamilton ajoi sijat viisi ja seitsemän.

MM-sarjan Meksikon gp:n kolmannet harjoitukset alkavat Mexico Cityssä tänään Suomen aikaa kello 18 ja aika-ajot kello 21.