Latvala nousi neljänneksi Espanjan MM-rallissa

Toyotan Jari-Matti Latvala on noussut päivän ensimmäisellä erikoiskokeella neljänneksi Espanjan MM-rallissa. Latvala oli kilpailun yhdeksännellä erikoiskokeella toinen ja ohitti kokonaiskilpailussa Citroenin ranskalaiskuljettajan Sebastien Loebin.

Kahdeksannen ek:n voitti kokonaiskilpailua johtava Latvalan virolainen tallikaveri Ott Tänak. Kokonaiskisassa toisena on Hyundain Dani Sordo, joka on Tänakia jäljessä vajaat 33 sekuntia. Kolmantena on Fordin Elfyn Evans, joka on jäänyt kärjestä 39 sekuntia.

Neljäntenä oleva Latvala on johtavaa Tänakia jäljessä runsaat 41 sekuntia. Muista suomalaisista Toyotan Esapekka Lappi on kokonaiskisassa yhdeksäntenä ja Fordin Teemu Suninen 11:s.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Minulla on täysi luotto sadekelin renkaisiini. Auto toimii hyvin, Latvala kertoi WRC-ralliradiossa.

MM-rallin kahdeksas ek peruttiin turvallisuussyistä. Kilpailua ajetaan tänään vielä viisi erikoiskoetta. MM-ralli päättyy huomenna.