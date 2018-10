Klay Thompson heitti NBA:n kolmosennätyksen uusiksi

Golden State Warriorsin Klay Thompson keräsi 52 pistettä koripallon NBA:ssa, kun Chicago Bulls taipui kotitappioon lukemin 124–149. Thompson heitti peräti 14 onnistunutta kolmen pisteen koria, mikä on NBA:n ennätys.

Aiempi yhden ottelun kolmosennätys (13) oli joukkuekaveri Stephen Currylla. Golden Staten alkukausi on ollut vahva, sillä joukkue on voittanut seitsemästä ottelustaan kuusi.

Yhteensä 23 pistettä kerännyt Curry kannusti Thompsonia ennätysjahdissa kesken ottelun.

– Se kertoo, miten epäitsekäs hän on, Thompson puolestaan kehui ennätyksensä menettänyttä Currya.

Lauri Markkasen edustaman Chicagon alkukausi on ollut vaikea, sillä seitsemästä ottelusta on tullut vain kaksi voittoa. Markkanen on peleistä edelleen sivussa loukkaantumisen takia.