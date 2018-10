Kataja kohtaa keskiviikkona eurokentillä Dnipron - Ojala palaa joensuulaisten vahvuuteen

Joensuun Kataja avaa FIBA Europe cupin lohkovaiheen kotipelit keskiviikkona kohtaamalla Joensuun areenassa kello 18.30 ukrainalaisen BC Dnipron.

Katajan päävalmentaja Juha Sten (kuvassa) arvioi tiistaina iltapäivällä, että flunssasta kärsinyt kapteeni Matias Ojala tekee keskiviikkona paluun Katajan kokoonpanoon. Sen sijaan Samuli Vanttaja ja Tommi Huolila lienevät edelleen sivussa. Ison pään pelaajista Vanttaja väänsi nilkkansa viikko sitten Bulgariassa ja Huolila on sairastellut.

- Vastassa on fyysinen ja tyypillinen ukrainalainen joukkue, joka vääntää kovaa ja yrittää tukkia vahvasti omaa korinalustaa. Pitää olla nopeampi, yrittää pysyä leveällä ja malttaa liikuttaa palloa, Sten miettii.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Katajalla on lohkon avauspeleistä vieraskentiltä voitto ja tappio. BC Dnipro on aloittanut lohkon kahdella tappiolla. Dnipro on hävinnyt kaikki alkukauden viisi vierasotteluaan kotimaassaan ja europeleissä.

- Vastassa on silti hyvä joukkue, joka taipui Arikselle kotonaan vain neljällä pisteellä. Dnipron kovasta puolustuksesta kertoo, että Aris jäi siinä pelissä 55 pisteeseen. Näissä otteluissa on pelattava hyvin, jos aikoo voittaa, Sten muistuttaa.

Dnipro on pelannut tällä kaudella Ukrainan liigassa seitsemän ottelua, joista se on voittanut neljä. Katajan saldona Korisliigan otteluista on voitto ja kaksi tappiota.

Europe cupin neljän joukkueen alkulohkosta kaksi parasta selviää jatkopeleihin. Keskiviikon jälkeen Kataja jatkaa europelejään Joensuussa 7. ja 14. marraskuuta.