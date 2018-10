Ampumapaikat ovat täynnä harjoittelijoita Kontiolahdella - stadionalueen järjestelyjä muutetaan

Ulkomaisia leiriläisiä on tänä vuonna ennätysmäärä Kontiolahden ensilumen laduilla, Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy tiedottaa keskiviikkona.

Kaikkiaan henkilöitä leireillä on 150. Tiedotteen mukaan suurin ryhmä on Venäjän ampumahiihdon A- ja B-maajoukkueet. He saapuvat Kontiolahdelle 1. marraskuuta, ja leiri kestää 18 vuorokautta.

Ampumapaikat ovat täynnä harjoittelijoita, joten stadionalueen järjestelyjä muutetaan siten, että ladulle lähtö tapahtuu pääkatsomon edestä omalta väylältä, tiedotteessa kerrotaan.

- Maastohiihtäjät lähtevät uudelle kierrokselle ampumapaikan pohjoispäästä, jolloin ampumahiihtäjillä on käytössä ampumarata-alue. Hiihtäjät päättävät lenkkinsä hiihtämällä pääkatsomon edestä lähtöpaikalle.

Ladun verkkosivuilta löytyy tietoa leiriryhmien harjoitusajoista.

Kontiolahden latuja on jatkettu ja levennetty. Kaikkiaan latuja on noin neljä kilometriä.

- Helpolla ladulla on kaksi perinteisen latua rinnakkain. Vaativat ladut täyttävät täysin ampumahiihdon kansainväliset harjoitusvaatimukset. Korkeuseroa on 29,5 metriä, tiedotteessa todetaan.

Ässänousun pituus on 257 metriä, ja korkeuseroa sillä on 28 metriä.

Sääennusteen mukaan ensi viikon sää on melko poutainen. Tarvittaessa latuja paikataan varastolumella.