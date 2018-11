Helsingin NHL-ottelujen pihvi Patrik Laine joutuu miettimään ruokailujaan ja välipalojaan

Suomalaishyökkääjä Patrik Laine tietää minkälaiseen kattilaan hän torstai-iltana astuu, kun hänen edustamansa Winnipeg Jets kohtaa Helsingissä pelattavassa jääkiekon NHL:n runkosarjaottelussa Florida Panthersin.

– Hallissa on riittänyt melua joka kerta, kun olen pelannut täällä, ja fanit ovat hienoja. Toivottavasti näin on tänäänkin, Laine tuumi ottelupäivän aamuharjoitusten jälkeen.

Laineen maalitehtailu jääkiekon NHL:ssä on kasvattanut jo entuudestaan suurta ”patemaniaa”. Ilmiö syntyi kaudella 2015–16 Helsingissä voitetun nuorten maailmanmestaruuden ja Tapparan kultaisen liigakevään myötä.

Syksystä 2016 lähtien Atlantin takaa saapuneet ottelukoosteet ovat välittäneet suomalaisille Laineen ilotulitusta, joka poiki kahdella ensimmäisellä kaudella maalimäärät 36 ja 44.

Tällä kaudella Laineen peli on ollut nihkeää. Pisteitä on syntynyt 3+2=5, kun takana on 12 ottelua. Silti Laine on Helsinkiin saapuneen NHL-sirkuksen pihvi, jonka suomalaisyleisö, tiedotusvälineet ja yhteistyökumppanit haluavat pureksia palasiksi.

Floridan kapteenia Aleksander Barkovia puheliaampi Laine saapui tänään aamujäiden jälkeen tiedotusvälineiden eteen, mutta kiisti stressaavansa kahta Florida-ottelua.

– Ei tässä stressiä tarvitse ottaa. Nautitaan täällä olosta, pelistä ja ilmapiiristä. Hienoa olla kotona ja pelata täällä NHL:ää. Se riittää, kun antaa parhaansa joka vaihdossa, Laine vastasi STT:n kysymykseen.

Odottavan aika on pitkä

Winnipeg ja Florida iskevät yhteen kahdeksalta illalla, joten odottavan päivä on pitkä. Suomessakin Winnipegin päiväohjelma on ottelupäivänä tutunlainen.

– Valmistautuminen ei poikkea normaalista. Aika samoilla eväillä mennään kuin vieraskiertueella normaalistikin. Aikataulut ovat melko samanlaiset. Totta kai kun peli on myöhään, täytyy miettiä ruokailuja ja välipaloja, Laine jatkoi.

Areenan ympäristöä kansoittavat torstaina ja perjantaina väkijoukot, joiden yltä ei tarvitse etsiä suomalaistähtien Laineen ja Barkovin fanipaitoja. Paidat näkee nopealla vilkaisulla. Tässä taistelussa Laineella lienee jopa etulyöntiasema tamperelaiskaveriinsa verrattuna.

Barkov karkasi Pohjois-Amerikkaan jo reilut viisi vuotta sitten, eikä hän poistunut Suomesta nuorten maailmanmestarina tai edes SM-kultamitalistina. Laineen maaliryöppy jätti kahdella edellisellä NHL-kaudella varjoonsa Barkovin pelillisen nerouden ja johtavan aseman omassa joukkueessaan. Laine tietää vastuunsa Helsingin-otteluiden vetonaulana.

– Toivottavasti saamme aikaan hyvän matsin ja katsojille jotain rahan vastiketta. Täällä on pari hyvää joukkuetta ja hyviä pelaajia. Toivottavasti voitetaan, Laine tuumi.