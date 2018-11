Floridan NHL-joukkue saa Helsingissä maalille mieluisan vahvistuksen – tähtivahti Roberto Luongo on valmis pelaamaan

Florida Panthersin NHL-jääkiekkojoukkueen päävalmentaja Bob Boughner kertoi kaksi tuntia ennen Helsingissä pelattavan runkosarjaottelun alkua joukkueen kannalta iloisen uutisen. Floridan tähtimaalivahti Roberto Luongo on pelikunnossa ja aloittaa Winnipeg Jetsiä vastaan pelattavan ottelun.

– Hän on ollut jäällä tällä viikolla, ja juttelin hänen kanssaan eilen sekä tänään, Boughner kertoi ottelua edeltäneessä lehdistötilaisuudessa.

Eilen Florida nosti Luongon, 39, pois loukkaantuneiden pelaajien listalta, mutta kokenut maalivahti ei ollut vielä kokoonpanossa. Paluu koittaa Helsingissä pelattavien NHL-otteluiden jälkimmäisessä näytöksessä.

– Meidän jätkät ilahtuivat, kun kuulivat, että ”Lu” on valmis pelaamaan tänä iltana, Boughner lisäsi.

Floridan suomalaishyökkääjä Juho Lammikko tietää Luongon merkityksen joukkueelle, joka hävisi torstaina Winnipegille 2–4.

– Tosi hyvä uutinenhan tämä on. Meillä on kolme hyvää maalivahtia, joista jokainen pystyy hoitamaan homman, mutta Luongon paluu on tärkeä asia joukkueelle, Lammikko kiteytti 19. NHL-kauttaan torjuvan veteraanivahdin merkityksen.

Luongon lisäksi suomalaiskapteeni Aleksander Barkovin odotetaan olevan yksi joukkueen suunnannäyttäjistä, kun Florida yrittää kääntää alkukauden heikkoa kurssiaan.

– ”Sasha” (Barkov) näyttää jokaisella esimerkkiä miten pitää tehdä hommat ja häntä pitää seurata, Lammikko paalutti.