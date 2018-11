Perinteet ja menestys puoltavat Suomessa pelattavien NHL-otteluiden järjestämistä

Kaksi loppuunmyytyä iltaa, suomalaistähtien kirkastama jääkiekko ja suomalaisten huippusuoritukset olivat NHL:lle parasta mainosta Suomessa. Sopivasti voitotkin jakautuivat Florida Panthersin ja Winnipeg Jetsin otteluissa 1–1.

Patrik Laineen tähdittämä Winnipeg juhli torstaina, kun Laine teki hattutempun. Perjantaina oli Aleksander Barkovin Floridan vuoro voittaa 4–2 ja korjata samalla alkukauden heikkoa saldoaan kauden ensimmäisellä varsinaisen peliajan voitolla.

– Tulen muistamaan loppuelämäni ajan jokaisen sekunnin, minuutin ja hetken siitä asti kun lähdimme reissuun ja reissun loppuun saakka. Tämä oli ainutlaatuinen tapahtuma pelata Suomessa kavereiden ja perheen edessä, Barkov tuumi ja vaikutti liikuttuvan.

– Samaa mieltä, Laine komppasi.

Suomalaisyleisön odotusten täyttämiseen olisi riittänyt jo torstain hattutemppu, mutta Laine tarjosi nähtävää myös perjantaina. Laine kynäili itselleen laukaisupaikan jo alkuminuuteilla ja pääsi kokeilemaan Floridan maalivahti Roberto Luongon virettä toisenkin kerran ottelun alussa.

Barkov pyöritti sentterin paikallaan Floridan peliä ja teki hyvän maskin Jevgeni Dadonovin 1–1-tasoitukseen. Laine laukoi Winnipegin 2–1-johtomaalin toisessa erässä, mutta Florida nousi vielä tasoihin ohi. Barkovin johtama ylivoimaviisikko pelasi paikan Keith Yandlelle, joka tälläsi 3–2-johtomaalin toisen erän lopussa.

– Barkov johti taas esimerkillään. Hänelle joukkueen menestys on omia tilastoja tärkeämpää. Hän pelasi kaksi kovaa ottelua täällä. Suomalaispelaajille tämä oli varmasti ikimuistoinen tapahtuma, mutta myös meidän muille pelaajille, Floridan päävalmentaja Bob Boughner summasi Suomessa vietettyä viikkoa.

Numminen korostaa Winnipegin skandinaavista historiaa

Joukkueista etenkin Winnipegillä on pitkät suomalaisperinteet 1970-luvun WHA-kausista lähtien. Tienraivaajien Heikki Riihirannan ja Veli-Pekka Ketolan jälkeen Jetsin historiankirjoihin sinivalkoisen lukunsa kirjoittivat etenkin Teppo Numminen ja Teemu Selänne. Nyt Laine jatkaa Selänteen viitoittamaa vastustajan maalille johtavaa tietä.

– Winnipegissä on pelannut paljon suomalaisia ja ruotsalaisia 1970-luvulta lähtien. Seuralla on vahva skandinaavinen historia, joka auttaa jatkossakin. Organisaatiossa on aina arvostettu eurooppalaisia pelaajia, Numminen kertoi perjantai-iltana.

Selänne pudotti ottelun avauskiekon torstaina ja Numminen perjantaina.

– Tämä on hieno tapahtuma ja arvostus suomalaiselle jääkiekkoilulle, että tällainen organisaatio kuin NHL tulee tänne ja vielä kesken kauden, Numminen ruoti Suomessa pelattavien NHL-otteluiden merkitystä.

NHL saapui Suomeen, kun runkosarjaa oli takana kuukausi. Aiemmat vuosina 2009, 2010 ja 2011 Suomessa pelatut NHL-ottelut sijoittuivat kauden alkuun.

– Joukkueelle tämä oli spesiaali reissu kesken kauden. Vietimme aikaa yhdessä ja monille tämä oli ensimmäinen kerta täällä (Suomessa). Tämä viikko oli hieno kokemus, Winnipegin valmentaja Paul Maurice tiivisti.