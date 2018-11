Timo Tahvanainen pelaa SC Riverballin riveissä

Aikaisempinakin vuosina Riverballissa pelannut Timo Tahvanainen vahvistaa joukkuetta lauantain kotiottelussa porilaista Pihlavan Työväen Urheilijoita vastaan.

– Timo on käynyt harjoituksissamme viisi kertaa ja on avauskokoonpanossa lauantaina, kertoi Riverballin pelaajavalmentaja Juha-Matti Ryynänen.

Ryynänen kertoi, että Tahvanaisen pelaamisesta Riverballin riveissä on sovittu vain se, että hän on kokoonpanossa lauantain ottelussa.

Tahvanainen, 32, teki tänä syksynä jatkosopimuksen Jipon jalkapallomiehistöön. Seinäjoella jalkapallon Suomen mestaruuden voittanut Tahvanainen on merkittävä vahvistus Riverballille.

– Hänen henkilökohtainen taitotasonsa on niin korkea, että sillä pystyy tekemään eroa vastustajaan. Lisäksi pelinlukutaito ja syöttövalikoima ovat ainutlaatuiset. Ilman muuta saamme hyökkäyspeliimme monipuolisuutta, Ryynänen arvioi.

– ”Tinke” on myös henkeen ja vereen joukkuepelaaja. Hän tekee paljon töitä kentällä, ja tuo meille hyvää myös puolustussuuntaan.

Ryynänen odottaa hyvää peliä lauantaina porilaisjoukkuetta vastaan.

– PTU:lla on joukkueessa liigakokemusta ja hyviä nuoria pelaajia. Kurinalainen, puolustava ja fyysinen joukkue. Tulossa on fyysinen peli, jossa on paljon tunnetta mukana. Nähdään varmaan paljon liukutaklauksia.

Porilaisilla on riveissään futsalin Ykkösen pistepörssiä johtava Joonas Meura.

– Veikkaan, että ei ole hirveän maalirikas peli, mutta toivottavasti olen väärässä, Ryynänen tuumi.

Futsalin Ykköstä SCRiverball–Pihlavan Työväen Urheilijat Porista lauantaina Joensuun urheilutalossa klo 18.