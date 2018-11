Jukurit lähtee voittoputkessa maajoukkuetauolle – JYP rypee syvällä

Jukurit nappasi jo neljännen perättäisen voiton jääkiekkoliigassa lauantaina, kun JYP kellistyi vieraskentällä maalein 3–2. Mikkeliläisiä lämmitti kauden toinen ryöstö Jyväskylästä, sillä Jukureissa pelaa iso nippu JYP-taustaisia pelaajia.

– Laskettiin juuri kopissa, että meillä on yhdeksän jyppitaustaista pelaajaa. Tällainen voitto lämmittää kovasti entisiä JYP-hylkiöitä. Ennakkosuosikkina lähdettiin peliin ja hoidettiin pisteet, Jukurien puolustaja Aleksi Salonen naureskeli.

Jukurien tehomiehenä hääri puolustaja Teemu Suhonen pistein 1+1. Maalinteossa onnistuivat myös Teemu Henritius sekä Vadim Pereskokov.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

JYPin leirissä tuska on kova. Syksyn synkkä korpivaellus on tuonut kymmenestä viime ottelusta vain yhden voiton. Mestarikandidaattien joukkoon ennen kauden alkua laskettu JYP lähtee maajoukkuetauolle Liigan viimeistä edellisenä.

– Aika raskas jakso on ollut sekä henkisesti että fyysisesti. Melko tuskaista on ollut. Se on kuitenkin varmaa, että JYP taistelee loppuun asti, JYPille 1–1-tasoituksen tehnyt Robert Rooba totesi.

– Vaikea syksy sai tänään samanlaisen päätöksen. Paljon on töitä edessä. Jätkät kyllä taistelee, mutta se ei nyt riitä, JYPin päävalmentaja Lauri Merikivi säesti.