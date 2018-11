Viveca Lindforsin ja Emmi Peltosen ensimmäinen taitoluistelun Grand Prix -sarjan kisa päättyi pettymykseen. Lindfors ja Peltonen sortuivat virheisiin vapaaohjelmissaan ja saivat tyytyä Helsingin jäähallia täyttäneen kotiyleisön edessä kahdeksanteen (Lindfors) ja yhdeksänteen (Peltonen) sijaan.

Kisan voitti ylivoimaisesti venäläinen olympiavoittaja Alina Zagitova, joka ainoana ylitti 200 pistettä (215,29).

Peltosen ensimmäinen yhdistelmä, kaksi kolmoistulppia, osui keskelle taulua, mutta sitten seurasi epäonnistuminen toisensa perään. Kolmoislutz jäi vajaaksi, kolmoisritin alastulossa Peltonen kaatui ja heti perään kaavailtu kaksoistulppi jäi tekemättä. Kaatumisessa Peltosen nilkka vääntyi, mutta hän sinnitteli loppuun ja kuittasi yhteispisteet 158,72.

– Tuollaisessa tilanteessa pitää vaan ravistella ja tehdä, vaikka olisi mitä. Totta kai se vähän tuntui parissa elementissä, mutta sitten se unohtui, Peltonen kertoi nilkastaan.

Peltonen myönsi tunnelmansa lässähtäneen epäonnistumisten seuratessa toisiaan.

– Olin vähän silleen, että voi vee. Mutta yritin tsempata. Ei voi mitään. Toivottavasti kaikki on kunnossa kevään puolella, sinne minä tähtään.

Peltonen oli rentoutunut perjantai-iltana Netflixin parissa ja sanoi valmistautumisensa sujuneen hyvin.

– Onnistui tosi hyvin, ei ollut mitään. Tällaista se joskus on, sitten tapahtuu näin. Harmi, että se oli tällaisessa kisassa, mutta kausi on vielä nuori ja vielä on monta kisaa ennen SM- ja EM-kisoja. Kyllä se siitä, Peltonen lupasi.

Peltonen sanoi nauttineensa ensimmäisestä GP-kisastaan.

– Aivan upea tunnelma. Koko katsomo näytti olevan täynnä. Oli kuin olisin ollut MM-kisoissa, täällä oli niin paljon sakkia. Tämä oli hyvä harjoitus tuleviin kisoihin. Tykkäsin luistella ja nautin, vaikka (suoritus) oli tuollainen. Eka kerta kaikelle.

Virheitä mutta hyvääkin

Viveca Lindfors liukui vapaaohjelmaansa päättäväisyyttä uhkuen perjantain tahmean lyhytohjelman jälkeen. Kolmoislutzin ja kolmoistulpin yhdistelmä heti aluksi meni puhtaasti, mutta seuraavan hypyn, kolmoisritin alastulossa Lindfors kaatui.

Ohjelman loppuun kaavailtu kolmen kaksoishypyn yhdistelmä typistyi pelkäksi kaksoisaxeliksi, kun Lindfors joutui ottamaan kädellä tukea jäästä. Kokonaispisteitä Lindfors keräsi 159,62.

– Tein virheitä, mutta tein myös paljon hyviä elementtejä ja hyviä asioita. Sinne jäi selkeästi parannettavaa, mutta myös asioita, joihin olen tyytyväinen, Lindfors arvioi panostaan.

Lindfors arvioi parantaneensa erityisesti elekieltään.

– Me on pyritty kehittämään jalkojen, käsien, sormien, pään ja kaulan posat, ja tuntuu siltä, että ne ovat parantuneet.

Lindfors aikoo seuraavan kerran kilpailla marras-joulukuun vaihteessa Tallinnassa.

Turkkila ja Versluis kuudennelle sijalle

Juulia Turkkilan ja Matthias Versluisin vapaatanssi alkoi isolla virheellä, mutta sen jälkeen pari luisteli ohjelmansa tyylikkäästi loppuun ja sijoittui Helsingin Grand Prix -kisan jäätanssissa kuudenneksi.

Turkkila ja Versluis luistelivat ensimmäisen lämmittelyryhmän viimeisinä, ja Versluis kertoi rentoutuneensa liikaa pitkän odotuksen aikana. Se kostautui heti ensimmäisessä elementissä.

– Lähdin liian varovaisesti ensimmäiseen tvisseliin ja jouduin ottamaan tukea toisella jalalla, Versluis kertoi.

Yhteispisteitä pari sai lopulta 160,62. Vaikka muutama epätarkkuus ohjelmaan mahtui, kertoi Turkkilan olevansa tyytyväinen parin kehitykseen.

– Saimme parannettua laatupisteitä viime kisoista. Olemme kiinnittäneet siihen huomiota ja työ kantaa hedelmää, Turkkila sanoi.

Turkkila ja Versluis aikovat kilpailla vielä kerran, marraskuussa Varsovassa, ennen SM-kisoja. Parin kauden päätavoitteet ovat EM- ja MM-kisat sekä mahdollisesti ohjelmaan tulevat universiadit.

Jäätanssin voittivat venäläiset Aleksandra Stepanova ja Ivan Bukin yhteispistein 200,9.