Kataja ja Kobrat kovina Korisliigassa

Joensuun Kataja ja Lapuan Kobrat pelasivat voitokkaasti miesten Korisliigassa sunnuntaina. Kobrat haki vieraspisteet Littoisista sarjanousija Ura Basketin luota luvuin 97–89. Vajaamiehistä Uraa ei pönkittänyt pisteille edes Avery Woodsonin hurja iltapuhde. Woodson nakutti 34 pistettä. Levypallo- ja torjuntatilaston piikkipaikalla viihtyvä Uran 206-senttinen Malik Dime blokkasi tällä kertaa vastustajan kahdeksan kertaa. Pisteitä Dimelle kertyi 14 ja levypalloja 12.

Kobrien syömähammas oli Larry Anderson, jolle merkattiin 24 pisteen lisäksi seitsemän riistoa.

– Olen paljon seurannut Uran kauteen valmistautumista ja ollut vähän kateellinenkin. Ura pelaa omaan silmään miellyttävää koripalloa. Harmittavasti heillä on ollut loukkaantumisia yhdelle joukkueelle ihan tarpeeksi, Kobrien päävalmentaja Lars Ekström kehui vastustajaa Koripalloliiton nettisivuilla.

Viime kaudella 11 joukkueen liigassa peränpitäjäksi jäänyt Kobrat nousi nyt taulukossa jo neljänneksi. Joukkue on saalistanut alkukauden seitsemästä pelistä neljä voittoa. Kaarinalaisryhmä Ura puolestaan on hävinnyt kahdeksasta pelistään kuusi.

– Vaikka on poissaoloja, niin meidän pitäisi pystyä joka kerta tässä sarjassa voitosta pelaamaan. Lapua on pelannut läpi kauden todella hyvällä energialla. En ole heiltä yhtään sellaista peliä nähnyt, jossa he olisivat vastustajaa vähemmällä energialla liikkeellä, Ura-luotsi Kristian Palotie sanoi.

Mullings johdatti Katajan kotivoittoon

Kataja kellisti kotiparketillaan tasaisessa väännössä KTP-Basketin niukasti 87–84. Isäntien tehokkain oli Daniel Mullings, joka linkosi 22 pistettä ja otti siinä sivussa 14 levypalloa. Vieraiden ahnein oli NBA-taustan omaava Matt Williams Jr. 21 pisteellään.

Kataja laskettiin ennen kautta mestarisuosikkien joukkoon. Joensuulaiset ovat voittaneet neljästä kamppailustaan kaksi. KTP:n kausi on alkanut alavireisemmin, sillä seitsemästä ottelusta on kasassa vasta kaksi voittoa.