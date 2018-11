Hurmoksen naisille tärkeä ja vapauttava kotivoitto

Ailahtelevasti kautensa naisten 1-sarjassa aloittanut Karelian Hurmos sai sunnuntaina kauden toisen kolmen pisteen voittonsa, kun urheilutalolla vieraillut LP Vampula kaatui erin 3-1 (18-25, 25-23, 25-14, 25-18).

Voitto tuli Hurmoksen kannalta erittäin tärkeään paikkaan.

- Tässä on koko alkukausi ravisteltu ketsuppipulloa, eikä sieltä ole juuri mitään tullut muutamaa pisaraa lukuun ottamatta. Seuraava peli ja sen tulos kertoo paljon. Ensi viikonloppuna Jyväskylässä nähdään onko siellä uusi pullo vai jatketaanko ravistelua, puhelimitse tavoitettu Hurmos-luotsi Jani Huoponen jutteli vertauskuvien kautta.

Helpolla se ketsuppipullo ei auennut sunnuntainakaan. Hurmos hävisi avauserän selvin lukemin.

Sarjataulukossa Hurmos on jäänyt alempaan kastiin. Sunnuntain voittonsa ansiosta sillä on nyt kasassa kahdeksasta pelistä yhtä monta pistettä ja sijoitus on kolmanneksi viimeinen. Pudotuspeliviiva on tosin vain kolmen pisteen päässä.

Sen sijaan toinen joensuulaisjoukkue Joen Juju on esittänyt koko ajan vain parempia ja parempia otteita. Juju on kerännyt yhdeksästä pelaamastaan ottelusta jo 15 pistettä ja se on neljäntenä.

Lauantaina Juju kukisti tuplaviikonlopun Joensuussa viettäneen LP Vampulan helpohkosti erin 3-0 (25-16, 25-18, 25-16).

Kautta linjan hyvin onnistuneen Jujun ykköstykki oli kovasti kauden alusta otteitaan petrannut ukrainalaishakkuri Anna Jefremenko 22 pisteellään.