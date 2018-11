Räikkönen kaipaa kovempia rangaistuksia eliminoimaan "typeryyttä"

Formula ykkösten kautta ovat jälleen värittäneet sääntöjenvastaisesta ajamisesta annetut rangaistukset, joita rangaistut kuljettajat ovat usein arvostelleet liian ankariksi. Lajin suomalaisikoni Kimi Räikkönen kuitenkin uskoo, että F1-veljeskunnan "typeryyteen" on lääke: kovemmat rangaistukset pahimmista rikkomuksista.

Kansainvälinen autoliitto FIA on pyrkinyt vuosien mittaan muokkaamaan F1:n rangaistussysteemiä muun muassa tuomalla ex-kuskeja kurinpitoelimiin. Viimeksi mukaan on tuotu kuljettajien rangaistuspisteet, joissa ajorike tuo kuskin saldoon yhden lisenssirangaistuspinnan. Red Bullin Max Verstappen on pitänyt ääntä moista vastaan, ja Verstappenia on ärsyttänyt etenkin "pikkujutuista" rankaiseminen.

– Ne (rangaistukset) ovat niin sattumanvaraisia, ettei oikeastaan voi sanoa, että (linja) on hyvin ankara, Autosportille puhunut Räikkönen miettii.

– Jos oltaisiin hyvin ankaria oikeissa asioissa, silloin ei tarvittaisi niin paljon muuta. Jos tietty typeryys torpataan tarpeeksi ankarasti, silloin meillä ei olisi näitä vähemmän isoista jutuista annettavia pikkurangaistuksia siellä täällä.

– Joskus niihin on hyvä syy, joskus ei – mutta se on niin sattumanvaraista. Jos pääasioissa oltaisiin todella ankaria, silloin koko juttu muuttuisi. Eikä kukaan tekisi enää typeryyksiä, sanoi Räikkönen.