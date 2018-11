Maalitykki Salahin patsas kerää irvailua: "Missä (siinä) on Mohamed Salah?"

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Liverpoolin ja Egyptin maajoukkueen tähtihyökkääjä Mohamed Salah on saanut jo patsaan itsestään, mutta taideteoksen saama vastaanotto ei ole erityisen myönteinen. Sunnuntaina lomakeskus Sharm el-Sheikhissä nuorisotapahtumassa paljastettu patsas on herkistänyt irvileuat, joista moni on verrannut sitä portugalilaistähti Cristiano Ronaldosta tehtyyn surullisenkuuluisaan, monen mielestä vähemmän näköiseen rintapatsaaseen.

Patsas kuvaa Salahia kuuluisaksi tulleessa maalituuletuksessaan. Isosta afrokampauksesta pilkottavat esiin isot korvat, ja kasvoilla on iso hymy. Itse ruumis on kuitenkin pienikokoinen. – Ihmiset kuvittelevat Cristiano Ronaldon patsaan olleen huono. Mutta odottakaahan vaan, kunhan näette Mo Salahin, eräs Twitter-käyttäjä kirjoitti. Mainos alkaa Mainos päättyy – Näyttää patsaalta, jonka on veistänyt Stevie Wonder! tviittasi toinen viitaten sokeaan muusikkolegendaan. Somessa nähdään patsaan muistuttavan "bobble headia" eli esimerkiksi auton kojelaudalla usein nähtävää, päätään jatkuvasti pompottavaa nukkea. – Voi herranisä! Tekivät patsaan kääpiö-Salahista! tviittasi joku. – No joo, tämä on patsas. Mutta missä (siinä) on Mohamed Salah? kysyi eräs ihmettelijä. Patsaan veistänyt egyptiläistaiteilija Mai Abdallah on puolustanut teostaan. Hänen mukaansa patsas tehtiin kipsistä, mutta sen muodot kärsivät tapahtumajärjestäjien kaadettua päälle pronssia. Tästä ei Abdallah ollut tietoinen.