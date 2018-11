Kontiolahdella nähdään kaksi maailmancupin kisaa vuonna 2020 – "On hienoa päästä avaamaan kausi täällä"

Kontiolahti saa luvan isännöidä maailmancupin avausosakilpailua pitkästä aikaa, sillä viisi edellistä Kontiolahden maailmancup-isännöintiä sijoittuivat kevätkaudelle. Kontiolahdella maailmancup-avaus oli vuonna 2007.

– Käytännössä jokaiselle kisakaudelle on haettu ensimmäistä kisaviikonloppua tai sitten maaliskuun puolelle. Ne ovat meille realistisia ajankohtia saada kisoja, Kontiolahden Urheilijoiden vt. toiminnanjohtaja Jarno Lautamatti huomautti.

– On kyllä hienoa päästä avaamaan kausi täällä. Ainakin yksi maailmancup oli tarkoitus saada näille kausille, mutta oletuksena oli kevättalvi 2022. Ei tämäkään ole huono vaihtoehto.

Maailmancup-avauksessa tapahtumia on viime aikoina ollut kahtena peräkkäisenä viikonloppuna. Näin on myös Kontiolahdella, mikäli alustava kisakalenteri pitää kutinsa. Sen mukaan maailmancup-avaus on 28.11.–6.12., eli lauantaista ensi viikon sunnuntaihin.

Mitä luultavimmin ensimmäisenä viikonloppuna hiihdetään viestejä, alkuviikosta normaalimatkat ja lopussa pikamatkat ja takaa-ajot.

– Se on mielenkiintoinen juttu, että kun on totuttu kauden alkavan Östersundissa, niin kyseisellä kaudella sitä ei löydy kalenterista ollenkaan. IBU on vähän pyöräyttänyt systeemiä, Lautamatti sanaili.

Kun kaudella 2019–2020 Kontiolahti isännöi kevätkauden osakilpailua maaliskuussa, jää kahden Kontiolahdella pidettävän maailmancup-osakilpailun välille vain reilut kahdeksan kuukautta väliä. Kalenterivuonna 2020 stadionilla nähdään siis kaksi suurtapahtumaa.

– Näen siinä hyödyn, että samaan hetkeen voimme tehdä tarjouspyyntöjä kahdesta tapahtumasta. Pitää miettiä, mitä pystymme hyödyntämään molemmissa tapahtumissa. Osa järjestelyistä pitää purkaa, mutta osan pystyy varmasti säilyttämään.

Kontiolahti oli hakenut myös IBU-cupin osakilpailuja, mutta niitä ei Pohjois-Karjalaan suotu.

– Ne kisapaikat ovat aika vakiintuneita, Lautamatti arveli mutta ei ollut päätöksestä moksiskaan.

