MTV kertoi syyskuun lopulla, että poliisin Pirkanmaalla tutkittavan huumausainevyyhdin yksi epäillyistä on Lehterä. Jutussa on kyse noin kahdesta kilosta kokaiinia. Lehterä on MTV:n mukaan poliisikuulusteluissa kiistänyt rikosepäilyn.

Rikospaikka-ohjelman tietojen mukaan asia siirtyy kaikkien epäiltyjen osalta syyteharkintaan parin seuraavan viikon aikana. Syytteiden nostamisen määräpäivä on joulukuun alussa.

Lehterä, 30, on syksyn aikana pelannut kaikki 15 Flyersin ottelua ja koonnut tehot 1+1.