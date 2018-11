Leijonien amerikkalaisin suomalainen tavoittelee jopa MM-kisapaikkaa

– It's not very good, Leijonien harjoituksista saapuva puolustaja Teemu Kivihalme virnistelee suomen kielen osaamistaan.

Jääkiekon Euro Hockey Tourin kotiturnauksen pelaajalistan yllättävimpiin nimiin kuuluva Kivihalme teki A-maajoukkuedebyyttinsä torstai-iltana Venäjää vastaan. Ottelu päättyi Venäjän 3–0-voittoon, mutta Kivihalme nautti tappiosta huolimatta ainutlaatuisesta kokemuksesta. – Oli mahtava tunne pelata. Suomen maajoukkueen paidan pukeminen päälle oli erityinen juttu paitsi minulle, myös koko perheelleni, 23-vuotias Kivihalme vahvistaa. Mainos alkaa Mainos päättyy Tuoreen leijonadebytantin tapauksessa nimi todellakin hämää, sillä Oulun Kärppien puolustaja saapui Suomeen ensi kertaa pelaamaan vasta reilu vuosi sitten. Sitä ennen Kivihalmeen elämä ja koko kiekkoura oli kulunut Yhdysvalloissa, viimeisenä yliopistosarja NCAA:n Colorado Collegessa kausilla 2014–17. Minnesotan Cloquet'sta kotoisin olevan Kivihalmeen äiti on yhdysvaltalainen. Isä Janne on kotoisin Oulusta, pelasi 90-luvulla poikansa tavoin NCAA:ssa ja jäi lätäkön taakse valmentamaan juniorikiekkoilijoita. MM-kisatkin realismia Suomeen ja Ouluun saapuminen on ollut Kivihalmeen uran kannalta todellinen nappivalinta: ensimmäisellä kaudella Suomen mestaruus Kärppien luottopakkina, seuraavalla kaudella jo A-maajoukkuedebyytti Leijonissa. Tällä kaudella Kärpillä on jälleen vahvat mahdollisuudet Liigan ja CHL:n mestaruuksiin. – Halusin tulla Suomeen, koska halusin kasvaa pelaajana ja ihmisenä. Oli jo korkea aika lähteä collegesta ja pelata korkeammalla tasolla, Kivihalme selittää reilun vuoden takaista päätöstään. Rennosti englanniksi veistelevän Kivihalmeen kohdalla tulevat kevään MM-kisatkaan eivät ole mahdottomuus. Yhdysvaltojen ja Suomen juniorimaajoukkueissa pelannut Kivihalme voi edustaa Suomea aikuisten MM-kisoissa, jos hän saa kaksi täyttä kautta Suomessa alleen. Tämän pitäisi täyttyä ensi keväänä. – Kyllä MM-kisat ovat yksi tavoitteeni. Haluan todistaa, että pystyn pelaamaan maajoukkueessa hyvin. Leijonat kohtaa viikonlopun otteluissa lauantaina Tshekin ja sunnuntaina Ruotsin.