Barkov on NHL:n aliarvostetuin, äänestivät kollegat

– Et edes huomaa, mitä kaikkea hän saa aikaan. Vahva luistelija, ja hänen kätensä ovat inhottavat, Barkovin ja tämän käsien kanssa ilmeisen liikaakin töitä tekemään joutuva Anaheim-puolustaja Josh Manson miettii.

– Hänellä on myös hyvä laukaus. Hän on aliarvostettu, ehdottomasti.

Puolustajien lisäksi myös hyökkääjillä riittää tekemistä Barkovin kanssa. Panthers-tähteä arvostetaan yhtenä liigan parhaista puolustavista hyökkääjistä.

– Hän on iso ja vahva, ja hänellä on ilmiömäiset kädet. Hän on myös pettävällä tavalla nopea, Vancouverin sentteri Bo Horvat kommentoi äänestysvalintaansa.

Myös Calgaryn Elias Lindholm näkee, että aliarvostetuimmasta ei ole epäselvyyttä.

– Parina viime vuotena hän on saanut enemmän huomiota, mutta ei edelleenkään niin paljon kuin ansaitsisi, Lindholm tiivistää.

Äänestyksen kakkonen oli Washingtonin keskushyökkääjä Nicklas Bäckström kahdeksalla valitsijallaan. Winnipegin Blake Wheeler sai kolme ääntä, seitsemän pelaajaa kaksi ja 21 pelaajaa yhden. Huippusyksyä pelaava Coloradon hyökkääjä Mikko Rantanen oli kahden kollegan mielestä liigan aliarvostetuin.