Raskin vapaa jatkuu ainakin "muutaman päivän" – joukkuetoverit lupaavat tukea kaikin tavoin

Perjantaina kerrottiin, että jääkiekon NHL:n Boston Bruinsin maalivahtitähti Tuukka Rask on saanut seuralta vapaata henkilökohtaisten syiden takia. Seura ei valottanut asiaa tarkemmin vedoten yksityisyyteen. Bruinsin GM Don Sweeney kertoi, ettei kyseessä ole terveyteen liittyvä asia.

Sweeney kertoi myös, että Raskin vapaa kestää "muutaman päivän".

– Päätös tehtiin tänään (perjantaina). Hän oli sitä pyytänyt, ja siksi kerroimme asiasta julkisuuteen, Sweeney sanoi.

Paikallislehti Boston Globen tavoittama Raskin agentti Markus Lehto ei hänkään kommentoinut asiaa. Bruins-joukkuetoverit sen sijaan lupasivat maalivahdilleen sylintäydeltä tukea, lehti kertoi.

– Tuemme hänen päätöstään. Toivottavasti se ratkeaa pian, ja hän palaa mukaamme, kapteeni Zdeno Chara sanoi.

– Kaipaamme häntä, totta kai. Hän on joukkuetoverimme, hän on veljemme. Hän on ollut täällä pitkään. Me kaikki ymmärrämme ja kunnioitamme hänen yksityisyyttään. Tuemme häntä, hän on ajatuksissamme.

Joukkueen ykköspistemies Patrice Bergeron on kapteenin kanssa täysin samaa mieltä.

– Hän (Rask) on mahtava ystävä. Ja me olemme kaikki hänen tukenaan.