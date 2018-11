Suomen maajoukkuemaalivahti Lukas Hradeckyn seuran Leverkusenin nihkeä alkukausi sai jatkoa sunnuntaina, kun Leipzig löylytti vieraitaan jalkapallon Saksan Bundesliigassa. Leipzig voitti 3–0 ja nousi sarjassa kolmanneksi, ohi mahtiseura Bayern Münchenin.

Hradeckyn ohittivat tanskalaishyökkääjä Yussuf Poulsen kahdesti ja Lukas Klostermann kerran. Poulsenin ilta oli mieleenpainuva, sillä hän oli maaliensa lisäksi järjestämässä Klostermannin 2–0-osumaa.

Sarjakärjessä maaottelutauolle lähtee lauantaina Bayernin 3–2 voittanut Dortmund. Mönchengladbach on neljän pisteen päässä ja Leipzig viiden. Bayernillä matkaa kärkeen on seitsemän pistettä, kun takana on 11 kierrosta.

Hradeckyn Leverkusen on 14:ntenä, vain kaksi pistettä putoamisviivan yläpuolella.