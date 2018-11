Hurmoksen naiset taipuivat viisieräisessä - "Tämä on sellaista surffailua"

Karelian Hurmoksen naisjoukkue pääsi sunnuntaina Jyväskylästä kotimatkalle yhden sarjapisteen kera. Kotijoukkue JyväsLentis oli viisieräisessä parempi erin 3-2 (17-25, 25-22, 25-20, 16-25, 16-14).

Hurmos johti viidettä erää jo 9-5, mutta niin vain JyLe kiri vielä eron umpeen ja nappasi erä- ja otteluvoiton sekä kaksi pistettä.

- Tämä on sellaista surffailua. Välillä on raskasta ja sitten on kivaa, kun on siellä aallonharjalla, puhelimitse tavoitettu Hurmos-luotsi Jani Huoponen kuvaili.

- Näin voi joskus hävitä ja toisinaan voittaa. Nyt vastustaja oli ratkaisuhetkillä vahvempi.

Vierasjoukkueen tehokkaimmat pelaajat pisteiden valossa olivat Hanna Keskinen (19), Nea Hämäläinen (14) ja kapteeni Hanna Härkänen (13).

Voittajien pisteykkönen oli Pyhäselän Urheilijoiden kasvatti Heta Rissanen (15).

Myös kaksi pistettä vähemmän tehnyt entinen naisten maajoukkuepelaaja Kaisa Nyman (o.s. Jokinen) oli aina voittoerissä vahva.

- Kotijoukkueen peli ailahteli ja oli riippuvainen siitä, miten he pääsivät Nymania hyödyntämään. Ne erät, jotka voitimme hän jäi ei päässyt verkolla juhlimaan. On se Nyman yhä kova pelaaja tälle tasolle, Huoponen muistutti.

Hurmos pelaa tulevana viikonloppuna kaksi kotiottelua. Lauantaina vastassa on Puijo Wolley ja sunnuntaina PuMa, joka pelaa lauantaina Joensuussa Joen Jujua vastaan.