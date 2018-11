Joensuulaisille tuttu valmentaja Jarmo Korhonen ja jalkapalloliigaan noussut Kokkolan Pallo-Veikot ovat tehneet jatkosopimuksen. Seura tiedotti yksivuotisesta jatkosopimuksesta sunnuntaina.

Korhosen, 54, jatko kokkolalaisten peräsimessä näytti todennäköiseltä jo pitkään.

- Kokkola on jalkapallokaupunki. Vuonna 1930 perustetulla seuralla on pitkät perinteet, ja tätä nousua on kaupungissa odotettu siitä asti. Välillä KPV on ollut alamaissa, mutta pinnan alla on kytenyt koko ajan, Joensuussa asuva Korhonen muistutti Karjalaisen haastattelussa viime tiistaina.

KPV nousi liigaan kukistamalla Turun Palloseuran liigakarsinnoissa.

Korhonen valmensi Jippoa kaudet 2004-2007 ja 2011-2013.