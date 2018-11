Joensuun Kataja taistelee Europe cupissa historiallisesta lohkovoitosta - keskiviikkona vieraaksi saapuu lohkokärki Bulgariasta

Koripallon FIBA Europe Cupin alkulohkovaihetta on jäljellä kaksi kierrosta. Joensuun Kataja saa keskiviikkona vieraita Bulgariasta, jonka hallitseva mestarijoukkue Lukoil Levski saapuu Joensuuhun. Sekä Kataja että Levski varmistivat jatkopaikkansa viime viikolla. Bulgarialaiset hakivat vieraspisteet Ukrainasta Dniprolta ja Joensuussa nähtiin todellinen trilleri, jonka Kataja voitti kahdella pisteellä.

Jotta Kataja yltäisi seurahistoriansa ensimmäiseen lohkovoittoon, pitää tapahtua ainakin kaksi asiaa, lasketaan Katajan tiedotteessa.

Ensimmäiseksi joensuulaisten tulee kaataa Levski. Tappio ei tässä skenaariossa sovi suunnitelmaan, sillä bulgarialaisten voitto tietäisi sitä, että he pitäisivät varmuudella lohkon ykköspaikan itsellään loppuun saakka. Koska Kataja hävisi Levskille vieraskentällä kahdeksan pistettä, olisi vähintään yhdeksän pisteen voitto toivottava.

Toinen lohkovoiton kannalta ratkaiseva asia on viimeinen ottelu ensi viikolla Ukrainassa. Mikäli Kataja voittaisi Levskin alle kahdeksalla pisteellä, tulisi sen kaataa päätöskierroksella Dnipro ja Levskin hävitä samaan aikaan Kreikassa Arisille. Yli kahdeksan pisteen voitto Levskistä nostaisi Katajan saman tien lohkon kärkeen ja siellä pysyäkseen sillä olisi jopa varaa hävitä Ukrainassa, kunhan Aris kukistaisi Levskin.

Kataja pelasi viime keskiviikon upean Aris-kotivoiton jälkeen perjantaina Korisliigaa Lapualla. Sarjapisteet Kataja vei luvuin 103-94. Joukkueessa debytoi sivussa olevan Rahlir Hollis-Jeffersonin tuuraaja Guy Landry Edi, jonka otteet olivat lupaavia. Keskiviikkona hän esiintyy ensimmäistä kertaa kotiyleisön edessä.

Hollis-Jeffersonin ohella kokoonpanosta puuttuu edelleen myös toipilas Samuli Vanttaja, mutta muuten Katajan miehistö on täysilukuinen.

Päävalmentaja Juha Sten ei suostu puhumaan lohkovoitosta vaan painottaa hyvän peliesityksen aikaansaamista.

– Ensisijaisesti lähdemme parantamaan Sofian-matsista, joka meni meiltä penkin alle, olimme huonoja. Töitä riittää varmasti. Haluan, että näytämme pystyvämme kilpailemaan Levskin kanssa ja jos onnistumme siinä, voi sitten miettiä muitakin juttuja.

– Levski on pelannut todella hyvin. Joukkueessa on sekä taitoa, kokemusta että heittovoimaa. Jos heille antaa hyökkäyspäässä pienenkin edun, he kyllä löytävät vapaan pelaajan. Älykäs, fiksusti pelaava ryhmä, Sten kehuu.

Lääkkeet bulgarialaisten menon hillitsemiseksi ovat tutut: puolustuspäässä on kyettävä mustelmia kaihtamattomaan taisteluun.

– Korin alla on pärjättävä yksi vastaan yksi -tilanteissa. Myöskään kaarella ei voi hävitä niin että oma mies menee ohi.

Lähde: Joensuun Katajan tiedote