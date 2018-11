Välähdys päätti kautensa voitolla

Ville Korjuksen kultakimpale Välähdys siirtyi talvitauolle Vermon voitto puserossa.

Kotkassa asuva Ville Korjus kilpaili Välähdyksen kanssa avoimessa lähdössä liki kaikkien voittajasuosikkina. Kaksikko ei pitänyt kiirettä ennen lähtölinjaa, mutta kiihdytti silti nopeasti keulapaikalle. Välähdys sai vetää jatkossa hölkkätahdilla ja teki lopussa tarvittavan.

– Tosi hyvälle Välähdys tuntui käteen matkalla ja meni korvat pystyssä. Uskon varaa jääneen aika paljon tänään, Ville Korjus paljasti.

Kuuden voiton putkeen kautensa huipentanut Välähdys keräsi kilparadoilta tänä vuonna liki 140 000 euron potin. Maamme ykkösoriin Costellon jäätyä syyskuussa kilpailutauolle ei Välähdys hävinnyt kertaakaan.

Viimeistä päivää avokavioin

Hannu Torvisen ohjastama April Sisu intoutui väkevään suoritukseen ottaessaan yllätysvoiton. Isto Kuisman valmentama tamma matkasi johtohevosen rinnalla, josta runttasi tiukassa kaksintaistossa ohi keulassa tuulta halkoneen Giampaolo Poofin.

– Tämä on erikoinen tamma siitä, että välillä suoritukset ovat suoraan sanottuna heikkoja, eikä hevosta huvita juosta. Sitten kun sillä on hyvä päivä, se on oikeasti tosi hyvä, Hannu Torvinen kertoi.

April Sisu kilpaili Vermossa ilman kaikkia kenkiä. Kyseinen balanssi oli mahdollinen viimeistä kertaa pitkään aikaan, sillä ravikilpailusääntöjen mukaan ilman kenkiä kilpaileminen on Suomessa kielletty 15.11.–15.3. välisenä aikana.

Toisen radan veturin paikalta voittoon sitkisteli myös Ari Moilasen ajokki T.M. Chagall. Maria Penttisen valmentama ruuna joutui kiertämään alussa pitkään kolmatta juoksurataa pitkin, joten sen suoritusta pitkän matkan kilpailussa voi kehua aiheesta väkivahvaksi.

Kultadivisioonakarsintana ajettu Tammatähti-lähtö oli Heikki Korhosen tamman Callela Ladybossin hallintaa.

Loput Toto65-kohteet menivät Esa Holopaisen ajamalle Liipan Toivolle ja Juhani Tapanin suojatti Tanpopolle. Täysosumalla voitti 342,70 euroa, viidellä oikealla merkillä sai 6,40 e.