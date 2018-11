Kontinen ja Peers pääsivät kentälle ATP-finaaleissa – tappio tiukan väännön jälkeen

Henri Kontinen ja John Peers saivat kuin saivatkin päättää kautensa ATP-tenniskiertueen huipennuksessa, kun nelinpelin varasijalla olleelle parille aukesi paikka yhdelle pelille Alexander Peyan jouduttua jättämään turnauksen kesken. Kaksi edellistä ATP-finaaliturnausta Lontoossa voittaneet Kontinen ja Peers olivat lähellä voittoa tänään Jamie Murraysta ja Bruno Soaresista, mutta lohkosta jo aiemmin jatkopaikkansa varmistaneet Murray ja Soares väänsivät kuitenkin voiton 3–6, 7–6 (7–3), 10–3.

– Olimme täällä viikon, joten oli kiva pelata. Ei tietenkään ideaalia, sillä halusimme olla mukana kilpailemassa mestaruudesta. Valitettavaa että Alex ei pystynyt päättämään turnaustaan. Samalla oli kuitenkin hienoa päästä pelaamaan tällä kauniilla areenalla, oli kivaa. Toivottavasti ensi vuonna ollaan sitten kunnolla mukana, Kontinen kertoi.

– Tänään jälleen yksi tiukka tappio. Emme menettäneet syöttöäkään, mutta hävisimme silti. Vaikea tuota on niellä, mutta toki he (Murray ja Soares) pelasivat kaksi erinomaista katkaisupeliä. Kolmannessa erässä jäimme jälkeen heti alusta, emmekä päässeet enää mukaan missään vaiheessa.

Kontisen ja Peersin saldoksi tennisvuodesta 2018 jäi kolme turnausvoittoa. Vuosi alkoi Brisbanen voitolla, toinen titteli tuli Wimbledonia edeltäneessä Lontoon ruohoturnauksessa, ja kolmannen kerran kaksikko pääsi juhlimaan elokuussa Torontossa. Neljästä grand slam -turnauksesta parhaaksi jäi puolivälieräpaikka Ranskassa.

– Epätasaista, ylä- ja alamäkeä, ja enemmän alaspäin menoa kuin olisimme halunneet. Erittäin hyviä viikkoja, kolme turnausvoittoa, joten ei mikään karmea vuosi. Mutta samalla grand slameista olisimme halunneet parempia tuloksia. Mutta se on mitä se on, eteenpäin on jatkettava, Kontinen summasi.

Nyt edessä on vihdoin hieman lomaa.

– Vähän yli kuukausi ennen uuden kauden alkua. Vähän lomaa, ja sitten valmistautumaan uuteen kauteen. Joulun jälkeen taas liikkeelle, Kontinen sanoi.