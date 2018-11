Lentopallon miesten MM-lopputurnaus 2022 myönnettiin Venäjälle

Kansainvälinen lentopalloliitto FIVB päätti maailmankongressissaan Meksikossa torstaina, että seuraavan miesten MM-lopputurnauksen vuonna 2022 järjestää Venäjä.

– Emme epäile hetkeäkään, etteikö Venäjä järjestäisi maailmanluokan tapahtuman. Isännyyshaku oli hyvin kilpailtu, ja lopulta FIVB päätti yksimielisesti, että Venäjän haku oli paras lentopallon globaalin kehityksen kannalta, FIVB:n puheenjohtaja Ary Graca sanoi.

Venäjällä on aiemmin järjestetty miesten MM-kisat kahdesti, vuosina 1952 ja 1962 tuolloisessa Neuvostoliitossa. Neuvostoliitto voitti aikoinaan peräti kuusi MM-kultaa, Venäjän paras saavutus on MM-hopea vuodelta 2002. Kaksi viimeisintä mestaruutta on voittanut Puola, joka juhli MM-titteliä tänä syksynä Bulgarian ja Italian järjestämissä kisoissa.

