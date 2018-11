Kärppien maalivahdit kahmivat nollapelejä – Jussi Rynnäs pysäytti Jukurit

Kärpiltä löytyy jääkiekon Liigassa kaksi nollapelejä pelaavaa maalivahtia. Kakkosvahti Jussi Rynnäs sai tilaisuutensa kotipelissä Jukureita vastaan ja käytti paikkansa erinomaisesti hyväkseen. Kauden toinen nollapeli toi Kärpille 4–0-voiton.

– Peliaikaa on tullut vähän, mutta minulla on Liigan paras maalivahti taisteluparina. Ei auta valittaa, Rynnäs viittasi Veini Vehviläiseen, joka on torjunut neljä nollapeliä.

Viime viikonloppuna Vehviläinen avasi A-maajoukkueuransa kahdella nollapelillä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Selkeistä loppuluvuista huolimatta Jukurit oli varsinkin ensimmäisessä erässä hyvin mukana pelissä.

Ylivoimaa tarjottiin molemmille joukkueille runsaasti. Kärpät osui kolme kertaa ja Jukurit ei kertaakaan.

– Oma ylivoimamme jäi vajaaksi. Niiden avulla olisimme voineet saada paremman tarinan. Kärpät oli erikoistilanteissa äärimmäisen tehokas, siihen se ratkesi, vieraiden päävalmentaja Pekka Kangasalusta sanoi.