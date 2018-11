Karjalainen Kreikassa: ”Pieni asia on saavutettu, mutta iso unelma elää”, päävalmentaja Kanerva kommentoi lohkovoittoa

– En ole tottunut olemaan hirveän onnellinen hävityn pelin jälkeen, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva naurahti.

Suomi ei venynyt neljän aiemman Kansojen liigan ottelunsa tasolle, mutta kun niissä jälki oli tuhoisaa, oli Ateenan olympiastadionilla kärsitty 0–1-tappio tarpeeksi – Kreikka kun kaatui 2–0-lukemin Tampereella. Näin ollen Suomi on joka tapauksessa lohkon voittaja, vaikka Kreikka nousisikin tasapisteisiin.

– Välitavoite on kiva kunnia pelaajille ja tiimille, mutta matka on kesken. Pieni asia on saavutettu, mutta iso unelma elää.

Käytännössä lohkovoitto tietää EM-kisahaaveiden kannalta ”varapatruunaa”, kuten Kanerva kuvaili. Jos keväällä alkavista varsinaisista EM-karsinnoista ei kisapaikkaa aukea, jää keväälle 2020 Kansojen liigan pudotuspelien tuoma toinen mahdollisuus kisoihin.

Lohkovoitto vie Suomen samalla noiden EM-karsinnan lohkoarvontojen kolmoskoriin. Päävalmentajan mukaan lohkovoitto menee kärkipäähän koko suomalaisen jalkapallohistorian saavutuksissa.

– Tämähän on tavallaan jatkokarsinta, eli vaihe, jossa Suomessa ei ole koskaan oltu.

Suomi päättää lohkonsa sunnuntai-iltana Unkari-vierasotteluun. Budapestiin jää vielä panoksia, sillä kotietu kevään 2020 jatkokarsintapeleihin tulee pisteiden perusteella. Hyvä tulos Unkarista edesauttaisi Suomen mahdollisuuksia kotipelien saamiseen.

– Avauskokoonpanoon tulee muutoksia, mutta se ei suinkaan tarkoita, että tinkisimme tavoitteestamme voittaa, päävalmentaja alleviivasi.

Karjalaisen urheilutoimittaja Renne Ohtonen seuraa Huuhkajien otteita paikan päällä Kreikassa ja Unkarissa.