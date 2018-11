Automarssi herätti Puuppolan mestaruusjuhliin – rallipomo Mäkisen kotikylä juhli yöllä Toyotan maailmanmestaruutta

Tommi Mäkisestä tuli sunnuntaina ensimmäinen rallipersoona, joka on voittanut maailmanmestaruuden kuljettajana ja tallipäällikkönä. Mäkisen uroteko ei jäänyt kotikylällä huomiotta. Puuppolan päiväkodille oli järjestetty rallivalvojaiset, jonne kylän miehiä ja naisia saapui jännittämään päätöskisan kihelmöiviä loppuvaiheita.

Mäkisen johtaman Toyota Gazoo Racingin MM-titteli varmistui Jari-Matti Latvalan voiton ja Esapekka Lapin neljännen sijan avulla.

– Tämä on iso juttu koko kylälle. Melkein voi väittää, että tämä koskettaa jokaista kyläläistä. Kolme vuotta sitten Tommi puhui tällaisesta projektista. Nyt jo juhlitaan mestaruutta, puuppolalainen Esa Hanhinen hehkutti.

– Saadaan taas enemmän Puuppolaa maailmankartalle, Eeva-vaimo komppasi vierestä.

Mäkinen on Jyväskylän kupeessa sijaitsevan Puuppolan suurin sankari, vaikka samalta kylältä löytyy muitakin rallitähtiä, kuten vasta 18-vuotias rallikomeetta Kalle Rovanperä.

– Tommi on erittäin suosittu täällä. Hän on tosi maanläheinen tyyppi. Tommilla ei ole ikinä noussut hattuun, ei kuskina eikä nyt tallipäällikkönä, Esa Hanhinen sanoi.

Vajaan 1 500 asukkaan Puuppolan kylän raitilla nähtiin ajankohtaan nähden melko railakkaat voitonjuhlat, sillä maailmanmestaruus ratkesi aamuviideltä Suomen aikaa.

Torvet soivat säkkipimeässä

F1-talli Ferrarin kotikylässä Italian Maranellossa soitetaan perinteisesti kirkonkelloja voittojen jälkeen. Rallivalvojaiset järjestänyt Tommi Mäkisen Tuomo-veli oli suunnitellut korvaavaa ohjelmaa, koska kirkkoa pienestä kylästä ei löydy.

– Jos me mentäisiin kirkonkellojen sijaan soittamaan ihmisten ovikelloja, että varmasti heräävät mestaruusjuhliin. No, ehkä me se jätetään kuitenkin väliin. Ajetaan sen sijaan autoilla ja huudatetaan torvia, Tuomo Mäkinen murjaisi.

Puuppolalaiset tekivät marraskuisen aamun sysimustassa pimeydessä automarssin soittaen torvia ja vilkuttaen valoja. Siihenkin varmasti moni heräsi.

– Moni julkisesti epäili, että oliko järkevää tuoda maailman suurimman autovalmistajan tehdas Suomeen ja Puuppolaan. Tänä vuonna mestaruutta tosissaan tavoiteltiin ensi kertaa, ja heti se saatiin, Tuomo Mäkinen hehkutti.