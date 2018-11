Itävaltalainen Marcel Hirscher johtaa alppihiihdon maailmancupin pujottelua Kittilän Levillä avauskierroksen jälkeen. Suomalaisille miesten pujottelu oli murheellinen: yksikään suomalainen ei päässyt maaliin.

Hirscherin kovin uhkaaja on avauskierroksen perusteella Norjan Henrik Kristoffersen, joka on seitsemän sekunnin sadasosan päässa itävaltalaisesta. Ranskan Clement Noel on kolmantena 0,38 sekunnin päässä kärjestä.

Isoilla lähtönumeroilla startanneet suomalaiset olivat vaikeuksissa. Saku Aho, Juho Handolin, Jens Henttinen, Miikka Mankinen, Joonas Räsänen ja Marlon Sjöberg ajoivat ulos radalta.

Toisen kierroksen on määrä alkaa kello 14.15.