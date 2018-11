Karelian Hurmoksen naisille todellinen taisteluvoitto

Karelian Hurmoksen naisjoukkueen viikonloppu oli pisteiden valossa täydellinen. Lauantaina kaatui sarjajohtaja Puijo Wolley ja sunnuntaina helsinkiläinen PuMa erin 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 27-25).

Kotijoukkue joutui tekemään jokaisen voitetun erän eteen valtavan määrän työtä. PuMa taisteli hyvin vastaan eikä antanut missään vaiheessa tuumaakaan periksi. Esimerkiksi neljännessä erässä joukkue nousi tilanteesta 17-23, jopa eräpalloon saakka. Lopulta Hurmos otti kuitenkin omansa.

Kuusi pistettä paransivat Hurmoksen asemia sarjassa melkoisesti.

- Kuudesta viimeisestä sarjapelistä olemme saanet pinnoja. Kauden hankala alku on sivuutettu aika hyvin. Joukkueen ilmapiiri on erinomainen ja tilanteeseen on nyt syytä olla erittäin tyytyväinen, Hurmos-luotsi Jani Huoponen iloitsi.

Kotijoukkueesta ykköspalkittu Nea Hämäläinen (17) ja kapteeni Hanna Härkänen (16) olivat tehokkaimmat.