Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen asfalttirata kunnostetaan ensi kesänä

Kontiolahden kunta suunnittelee Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen asfalttiradan kunnostamista ensi vuonna touko-kesäkuun vaihteessa.

Uusitulla radalla järjestetään kesän 2019 päätteeksi rulla-ampumahiihdon SM-kisat sekä vuonna 2020 rulla-ampumahiihdon MM-kisat.

Kontiolahden kunnan tekninen johtaja Antti Asikainen arvioi, että radan asfaltointi maksaa noin 40 000 euroa. Radan päälle laitetaan uusi asfalttikerros huonoksi menneissä kohdissa.

Asfalttirata on ollut huonokuntoinen etenkin stadionin alueella, jossa asfaltin alla on jäähdytysputkia. Alhaalla maastossa asfalttirata on säilynyt paremmassa kunnossa.

- Rata on kulunut jäähdytetyn ladun kohdalta, jossa on rakenteeltaan harvempaa vettä läpäisevää asfalttia. Se on karkeaa ja kuluu nopeammin, Asikainen toteaa.

Jäähdytetyn ladun kehittämispäällikkö Jarno Lautamatti toteaa, että asfalttirata laitetaan kuntoon SM-kisoihin, joiden jälkeen mietitään, pitääkö kunnostuksia tehdä vielä MM-kisoja varten.