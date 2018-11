Tähtiravuri Bret Boko puhkaisi 500 000 euron rajapyykin

Vuodesta toiseen kotimaan kovissa ravilähdöissä menestyvä Bret Boko saavutti kultadivisioonakarsinnan 4 000 euron ykköspalkinnon myötä kunnioitettavan 500 000 euron voittosumman Vermon raveissa.

Takavuosina Finlandia-ajon voittoonkin yltänyt Bret Boko kilpaili Vermon Isokenkä-lähdössä, jossa oli tuttu kopse kavioiden. Ari Moilasen ohjastama kymmenvuotias avasi tulisesti ja otti heti keulapaikan itselleen. Siitä Markku Niemisen valmennettava hallitsi tapahtumia maalipaalulle asti.

– Bret Boko on juossut jatkuvasti kovia lähtöjä, mutta aina vaan jaksaa nousta hyvään vireeseen. Harvinaisia kilpahevosia ovat nämä, jotka jaksavat näin pitkään ja vanhoiksi puurtaa. Bret Boko on lapsellinen, vaikka on kymmenvuotias. Ravipaikalla kun sitä lähtee lämmittämään, ei rata meinaa riittää, kun se pelkää ja säikkyy kaikkea. Huumori on hyvä sillä, ei ole tosikko, hovikuski Ari Moilanen kertoi hyvin tuntemastaan ravurista.

Huimariinan hopeaputki katkesi

Maamme tammaparhaimmistoon kuuluva Huimariina oli jäänyt neljä kertaa peräkkäin toiseksi, mutta Vermossa Ari Moilanen ei jättänyt ajokkinsa kanssa mitään sattuman varaan. Kaksikko lähti Tammatähti-lähdössä kolmannen kiertoon varhaisessa vaiheessa ja sai pian hyvän kiriavun eteensä.

Huimariina sai herkutella vetoapunsa Tähtituulan selässä aina loppukaarteeseen asti, jolloin Johanna Sianojan valmentama tamma suuntasi vapaalle radalle. Se piti loppumetreillä ohitusta yrittäneen tutun kilpakumppaninsa Vieskerin Virvan varmoin ottein takanaan.

– Hevoseen luotin, ja ajoissa lähdettiin kiertämään, kun tällä ei pätkänopeutta ole, mutta voimaa senkin edestä, Ari Moilanen muistutti.

Valtakunnallisen ohjastajaliigan voitosta yhdessä Mika Forssin kanssa tiukasti kamppaileva Moilanen ohjasti Vermossa kypärätempun, sillä voitto tuli myös One Pointin kyydissä.

Loput Toto65-kohteet menivät Risto Tupamäen ajamalle Onnetöörille, Matias Salon valmentamalle Farzad Bokolle ja Mika Forssin kuskaamalle Bosse Nicelle.